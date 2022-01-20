Ляшко перелічив головні відмінності "Омікрону" від інших COVID-штамів

Людина, яка захворіла на "Омікрон", може бути заразною у першу добу після інфікування.

Важливою відмінністю "Омікрону" від інших штамів коронавірусу є значно коротший інкубаційний період.

Про це повідомив на брифінгу голова Міністерства охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Під час зараження "Омікроном" значно коротший інкубаційний період. Попередньо, це від 2 до 5 днів, а передається цей штам усемеро швидше, порівняно з штамом "Дельта".

Порівняно з попередніми штамами, "Омікроном" почали частіше хворіти діти. Крім того, людина, яка захворіла на "Омікрон", може інфікувати інших вже у першу добу після зараження.

У разі цього штаму значно частіше виникає біль у горлі, хоч це не можна вважати специфічним симптомом саме для цього штаму. Йдеться про 53% випадків проти 34% для "Дельти".

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, в Україні розпочався спалах коронавірусу і цього разу хвиля захворюваності відрізнятиметься від попередніх.

В Україні станом на 20 січня через погіршення ситуації з COVID-19 вже сім областей у "помаранчевій" зоні.

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