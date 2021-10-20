Ляшко після поїздки до Запоріжжя ініціював відсторонення місцевого керівника охорони здоров’я: що сталося

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко побував з робочою поїздкою у Запорізькій області.

Міністр охорони здоров'я України ініціює відсторонення керівника охорони здоров’я міста Запоріжжя через низькі темпи вакцинації проти коронавірусу.

Відповідне рішення ухвалив Ляшко за результатами інспекції області, про це повідомляє пресслужба МОЗ.

За його словами, система охорони здоров'я спроможна робити близько 1,5 млн щеплень на тиждень без надмірних навантажень. У середньому, це 220-250 щеплень на добу в одному пункті вакцинації. Але у деяких центрах масової вакцинації логістично неправильно вибудуваний процес або неправильно розрахована кількість таких центрів.

"І як показала моя поїздка до Запоріжжя, все, що було неможливе, стає можливим, якщо докласти зусилля та визначити це пріоритетом. І за вчорашній день і в Запорізькій області, і в Україні зробили рекордну кількість щеплень за добу – понад 226 тисяч. І це не межа – регіони можуть і повинні нарощувати темпи далі. Але, на жаль, не всі відповідальні це розуміють, тому буду ініціювати відсторонення керівника охорони здоров’я міста Запоріжжя", - зазначив міністр.

Наразі в обласному центрі вже діють 6 центрів масової вакцинації, найближчим часом відкриються ще щонайменше два.

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"Такі центри масової вакцинації повинні відкриватися за межами закладів охорони здоров'я. Це дозволяє розвести людей, які хочуть вакцинуватись та людей, які йдуть на прийом до лікаря через симптоми, в тому числі коронавірусної хвороби", - сказав Ляшко.

Українці можуть запобігти значному поширенню коронавірусу і убезпечити себе від тяжкого перебігу хвороби і смерті. Зробити це можна завдяки вакцинації.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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