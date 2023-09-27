Ляшко пояснив, коли жінкам з медосвітою потрібно стати на військовий облік

Від 1 жовтня для військовозобов'язаних жінок із медичною освітою "нічого не зміниться". Жінки з медосвітою мають стати на військовий облік до кінця 2026-го.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Медичні професії для жінок і фармацевтична освіта для жінок з часів Незалежності підпадали під перелік тих спеціальностей, які входили до військового обліку і який затверджувався наказом глави МО. Тому змін не відбувається, окрім тих, які зробила Верховна рада, вносячи зміни до закону про військовий облік.", - пояснив Ляшко.

За його словами, медичні професії "виокремили вже прямо в законі, зазначивши, що жінки з медичною та фармацевтичною освітою підлягають постановці на військовий облік, а також й інші спеціальності, які визначені у переліку, затвердженому наказом Міноборони".

Ляшко зауважив, уряд ухвалив постанову, яка передбачає, що від 1 жовтня 2023 року жінки з медичною та фармацевтичною освітою до кінця 2026 року мають стати на облік у центрах комплектування. Крім того, пояснив міністр, постанови Кабміну, яка регулює питання перетину державного кордону, поки змін, що стосуються жінок з медичною та фармацевтичною освітою, не внесено.

"Обмеження щодо жінок з медичною або фармацевтичною освітою можуть застосовуватися тільки тоді, коли такі жінки перебувають на державних посадах, в центральних органах виконавчої влади або є народними депутатами чи депутатами місцевих рад. Саме тоді, як і для всіх інших держслужбовців, на жінок-медиків можуть поширюватися обмеження щодо перетину державного кордону. Інших змін немає і не планується", - каже міністр.

Нагадаємо, торік парламент вніс зміни до статті 1 закону про мобілізаційну підготовку та передбачив, що на обов'язковий військовий облік мають стати жінки з медичною або фармацевтичною освітою. Від 1 жовтня 2023 року такі жінки повинні з’явитися до ТЦК і пройти всі необхідні процедури.

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