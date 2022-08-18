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Ляшко розповів, чи можуть повернути обов'язковий карантин через COVID-19

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Ляшко розповів, чи можуть повернути обов'язковий карантин через COVID-19

Фото: Associated Press

У регіонах діють рекомендовані обмеження у зв'язку з поширенням COVID-19.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко каже, що наразі пріоритет номер один - робота на оборонний сектор, допомога Збройним силам України. Саме тому з урахування війни МОЗ буде враховувати те, чи вводити і як вводити COVID-обмеження.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів оільник МОЗ.

За словами Ляшка, загалом все буде залежати від ситуації з поширенням хвороби в країні.

"Все залежатиме від того, як зможемо балансувати. Якщо ми будемо бачити, що інфекційні захворювання переважають, займається ліжковий фонд в лікарнях і буде загроза, що ми не впораємося з пораненими, - який буде вихід у міністра охорони здоров'я? Звичайно, просити вводити більш жорсткі умови для того, щоб якісно і ефективно надавати медичну допомогу пораненим", - пояснив Ляшко.

Міністр згадав і новий вид кронавірусу "Омікрон", який зараз поширюється Європою. З його слів, наразі фіксують менше госпіталізацій і ускладнень.

"На це може вплинути кілька факторів - або сам штам не так агресивний, або все ж кількість імунізованих людей значно більше - перехворіли і провакцинованих. Ми бачимо в Європі, що там цифри випадків зростають, але кризи в лікарнях поки немає", - додав Віктор Ляшко.

Нагадаємо, щепитися від COVID-19 в Україні можна в будь-якому пункті чи центрі вакцинації Якщо людина не належить до групи ризику та не має 60 років – наразі робити другу бустерну дозу щеплення проти COVID-19 не рекомендовано. 

Перелік пунктів можна дізнатися за посиланням або за телефоном 16-77.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1451
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