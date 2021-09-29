Ляшко розповів, коли можуть "почервоніти" області, які відповідають "помаранчевій" зоні карантину

Для того, щоб стати "червоним", треба, щоб в регіоні три дні поспіль як мінімум два з трьох показників перевищували допустимі.

В Україні чітко превалює циркулювання штаму "Дельта". Зараз країна перебуває на перших тижнях зростання захворюваності, яке покаже чи ми рухаємось суттєво вверх, що призведе до появи "червоного" рівня епідемічної небезпеки, чи у нас відбудеться стабілізація.

Про це під час брифінгу у середу, 29 вересня, розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, поінформувала корреспондентка ТСН.ua.

"Помаранчева" зона - це коли один показник перевищено. Для того, щоб стати "червоною", треба, щоб три дні поспіль як мінімум два з трьох показників перевищували допустимі. З "помаранчевої" можуть вискочити за рівнем госпіталізації, по заповненості ліжок", - зазначив він.

За словами міністра, все залежатиме від того, як поведе себе вірус.

"Я говорив про те, що в Україні чітко превалює циркулювання штаму "Дельта". Як він себе поведе: вибухоподібно, як це було в Нідерландах, чи, як в інших країнах, коли піднялись трохи і йдем. Зараз ми на перших тижнях такого зростання, яке покаже, чи ми рухаємось суттєво вверх, що призведе до появи "червоного" рівня епідемічної небезпеки, чи у нас відбудеться стабілізація - в першу чергу госпіталізацій", - сказав він.

Також Ляшко уточнив, що вразі, якщо відбувається стабілізація госпіталізацій, то, в принципі, "червоного" рівня епідемічної небезпеки можна не очікувати.

Також міністр вкотре запросив українців приходити і вакцинуватись проти коронавірусу.

"Ми не очікуємо ("червоного" рівня - Ред.). Ми запрошуємо всіх приходити і вакцинуватись для того, щоб не було "червоного" рівня епідемічної небезпеки. А навіть, якщо і буде, щоб карантинні обмеження були не такі жорсткі, оскільки буде велика кількість вакцинованих", - резюмував Ляшко.

Нагадаємо:

Станом на 29 вересня два регіони України демонструють показники "помаранчевої" зони адаптивного карантину. Згідно з даними МОЗ, показники "помаранчевої" зони мають Донецька та Чернівецька області.

України адаптивного карантину. Згідно з даними МОЗ, показники "помаранчевої" зони мають В Україні від 23 вересня в усіх регіонах запроваджується "жовта" зона , яка передбачає посилення обмежень. Втім, на відміну від минулорічного локдауну, коли обмеження стосувалися всіх, цьогоріч обмеження певною мірою дещо послаблюють, але лише для вакцинованих українців.

23 вересня в усіх регіонах запроваджується , яка передбачає посилення обмежень. Втім, на відміну від минулорічного локдауну, коли обмеження стосувалися всіх, цьогоріч обмеження певною мірою дещо послаблюють, але лише для вакцинованих українців. В Україні станом на ранок 29 вересня зафіксовано 9 666 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 217 людей, 3 281 пацієнт одужав.

Коронавірус в Україні: що змінилося у регіонах із впровадженням "жовтої" карантинної зони

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання