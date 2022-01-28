Ляшко розповів, коли в Україні може розпочатися скасування карантину

Ляшко розповів, коли в Україні може розпочатися скасування карантину

За словами очільника МОЗ, усе залежить від вакцинації.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, коли в Україні може розпочатися скасування коронавірусних карантинних обмежень.

Про це під час Години запитань до уряду в Раді 28 січня заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Давайте роз'яснювати переваги вакцинації тим, хто ще має сумніви, та досягати такого рівня щеплення, як, наприклад, у Великій Британії. Зараз ми спостерігаємо за їх результатами скасування карантинних обмежень і, якщо цей досвід буде успішним, то після цієї хвилі застосуємо це і в Україні", - сказав міністр.

Варто зазначити, що 20 січня Ляшко заявив, що в Україні почався новий спалах COVID-19, пік якого може припасти на середину лютого.

Нагадаємо, що другий день поспіль коронавірус б'є рекорди в Україні. Так, 28 січня ми маємо понад 34 тисячі інфікованих - це на 2 тисячі більше, ніж вчора.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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