Ляшко розповів, скільки в Україні пошкоджено лікарень та скільки - знищено вщент

Вже майже два роки російська армія щоденно обстрілює українську цивільну інфраструктуру, в тому числі й медичну. Йдеться про лікарні, амбулаторії, поліклініки, пологові тощо.

За цей час внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені 1525 обʼєктів медзакладів та ще 197 — зруйновані повністю й відновленню не підлягають. Водночас вже вдалося повністю відновити 506 об’єктів медзакладів, ще 359 — відбудовані частково або перебувають в процесі відновлення.

Про це пише МОЗ.

«Майже 24 місяці повномасштабної війни російська армія цілеспрямовано завдає ударів по українським лікарням та амбулаторіям. Ворог систематично обстрілює цивільну інфраструктуру і вбиває мирних жителів, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права та всі можливі конвенції. Постійні атаки країни-агресорки завдають значних втрат та збільшують навантаження на медичну систему України. Однак МОЗ разом із партнерами працюють, щоби незалежно від місцеперебування, у містах чи селах, українці мали безперешкодний доступ до медичних послуг. Це є нашим пріоритетом», — сказав міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Найбільших втрат зазнали медзаклади Харківщини, Донеччини, Миколаївщини, Київщини, Чернігівщини, Дніпровщини, Херсонщини, Запоріжжя. У повному обсязі отримати інформацію щодо ступеня руйнування медзакладів на тимчасово окупованих територіях наразі неможливо.

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Крім того, Росія пошкодила 103 автівки екстреної медичної допомоги, знищила 258 та захопила 125 автівок «екстренки».

Однак, попри постійні бомбардування та обстріли, в Україні тривають роботи з відновлення. Вже вдалося відновити більшість медичних закладів на деокупованих територіях, а також ті, які зазнали невеликих ушкоджень, таких як вибиття вікон, знищення покрівлі, пошкодження фасаду тощо. Зокрема, найбільше відновлених медзакладів — на Миколаївщині, Дніпровщині, Київщині, Харківщині та Чернігівщині.

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