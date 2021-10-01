Ляшко розповів, в яких випадках українці зможуть отримати паперові лікарняні

Ляшко розповів, в яких випадках українці зможуть отримати паперові лікарняні

Україна від 1 жовтня перейшла на електронні лікарняні.

Видавання паперових лікарняних можливе в чотирьох випадках.

Про це у п'ятницю під час брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

“Є чотири випадки, коли будуть ще видаватися і паперові лікарняні", - зазначив він.

Зокрема, це:

продовження і закриття листків непрацездатності, які були оформлені до 1 жовтня;

коли відбувається сплив строку, протягом якого лікуючий лікар може внести зміни до медичного висновку. В таких випадках це буде розглядатися на базі лікарського закладу консультативною комісією, підписуватися безпосередньо керівником закладу.

коли виникне технічна проблема і впродовж 7 днів не можна буде передати дані з електронної системи охорони здоров’я до ПФУ.

коли застрахованій особі протягом двох місяців з дня народження дитини на підставі свідоцтва про народження видається довідка за формою 147 о.

Нагадаємо:

Україна від 1 жовтня перейшла на електронні лікарняні , а це означає, що громадянам не потрібно після одужання знову йти до медзакладу, стояти в черзі та контактувати з іншими людьми, щоб закрити лікарняний. Як працюють е-лікарняні і які переваги відтепер матимуть українці - у нашому матеріалі.

, а це означає, що громадянам не потрібно після одужання знову йти до медзакладу, стояти в черзі та контактувати з іншими людьми, щоб закрити лікарняний. Як працюють е-лікарняні і які переваги відтепер матимуть українці - Станом на 27 вересня 137 тисяч медичних працівників пройшли онлайн навчання, 2,9 тис. медзакладів вже оформлюють е-лікарняні . Загалом від початку роботи системи оформлено майже 1 млн медичних висновків про непрацездатність. Лише 100 лікарень поки що не змогли запровадити е-лікарняні.

. Загалом від початку роботи системи оформлено майже 1 млн медичних висновків про непрацездатність. Лише 100 лікарень поки що не змогли запровадити е-лікарняні. Зазначимо, що Україна мала перейти на електронні лікарняні ще від 1 вересня, проте впровадження відтермінували на місяць.

Новини України: лікарняні листи переходять в онлайн

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