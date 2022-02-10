Ляшко заявив про пік хвилі COVID-19 в Україні і повідомив "приємну новину"

Ляшко заявив про пік хвилі COVID-19 в Україні і повідомив "приємну новину"

Україна проходить черговий пік без навантажень на стаціонари.

Україні зараз вже вийшла на пік нової хвилі коронавірусу, спричиненої штамом "Омікрон".

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу за підсумками робочої поїздки на Полтавщину 10 лютого.

За словами очільника МОЗ, стаціонарна медична система проходить цю хвилю без великих навантажень. Ляшко уточнив, що кількість COVID-госпіталізацій не зростає.

"На мою думку, пік захворюваності ми вже маємо, бо вже фіксуємо по 41 тисячі випадків за добу. Приємна новина – що в цю хвилю зростає кількість випадків, але не зростає кількість госпіталізацій", - зауважив він.

Натомість, за словами Ляшка, наразі надто навантажена первинна медична допомога, тому МОЗ ухвалило низку управлінських рішень, які повинні зменшити навантаження на сімейних лікарів. Зокрема, запровадження відкриття лікарняного дистанційно.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, в Україні лише одна область залишилася "жовтою".

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