Лиман на Одещині перебуває в критичному стані: що відбувається з водоймою

Лиман Малий Сасик / © Facebook/Іван Русєв

На півдні Одеської області, у районі курорту Росейка, відбуваються тривожні зміни з однією з унікальних водойм — лиманом Малий Сасик. Цьогоріч його глибина скоротилася до кількох сантиметрів, а на місці колишніх водних плес утворився товстий шар мулу.

Про це повідомив доктор біологічних наук, співробітник Національного природного парку «Тузлівські лимани» Іван Русєв.

Він зазначив, що 2025 рік став «умовно кризовим» для всієї системи Тузлівських лиманів.

«І вперше за 50 років мого особистого спостереження за лиманом Малий Сасик, біля якого розташована рекреаційна зона „Расейка“, він майже висох, або глибина його зараз сягає декілька см», — зазначив науковець.

Русєв пояснює, що нинішній стан водойми зумовлений низкою чинників. Серед них — будівництво греблі, яка перекрила водообмін, багаторічні протизаконні зливи каналізаційних стоків від баз відпочинку, а також забудова прибережно-захисної смуги. Це призвело до активного заростання очеретом берегів.

Додатково негативно вплинула природна ситуація: через надзвичайно низький літній стік Дунаю вода не потрапляла у Великий Сасик, а далі — у Джантшейський і Малий Сасик. У результаті водойма опинилася в критичному стані.

Науковець продемонстрував фото, зроблені на місці. На них видно, що мулом довелося пробиратися навіть річковій видрі, яка десятиліттями мешкала у водоймі та харчувалася рибою. Тепер вона змушена долати великі відстані, аби знайти їжу.

Русєв підкреслює, що Малий Сасик уже багато років перебуває у кризі, і без змін у підході до його збереження ці території можуть остаточно втратити не лише рекреаційний потенціал, а й природну цінність.

Курорт Росейка розташований у національному природному парку «Тузлівські лимани». Він простягнувся вздовж узбережжя Чорного моря на 2,5 км. З одного боку знаходиться лиман Малий Сасик та озеро Джантшейське, з іншого — солоний лиман Шагани, відомий лікувальними грязями. У літній сезон на території можна побачити зграї білих та рожевих пеліканів, лебедів, качок і чапель.

