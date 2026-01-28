Розбиті льодом авто, крижані брили на річках та "ковзанка" на дорогах: що наробила негода в Україні (фото, відео)

Ожеледиця / © Associated Press

Останні дні січня принесли українцям складні погодні випробування. Поки західні регіони потерпають від різкого потепління і загрози підтоплень, схід та центр країни борються з наслідками крижаних дощів, які перетворили міста на суцільні ковзанки.

ТСН.ua зібрав усі подробиці.

На Закарпатті загроза паводків

У Закарпатській області фіксують стрімке підвищення температури повітря до +5…+9°C. Це спровокувало початок льодоходу на гірських річках. У мережі вже з’явилися вражаючі кадри з річки Боржава, де крижані брили несуться течією.

Жахлива відлига: річки Закарпаття стали смертельними

За інформацією Головного управління ДСНС в області, на річках почалося руйнування льодового покриву.

«Спостерігається льодохід, утворення в окремих місцях заторів льоду, швидкоплинні підвищення рівнів води в межах корінного русла, без виходу води на заплаву», — йдеться у повідомленні рятувальників.

Очищення русел триватиме найближчі дві доби. Ужгородська міська рада закликала мешканців не наближатися до водойм та не виходити на крихкий лід.

Крім того, 28–29 січня у високогір’ї східної частини області оголошено II рівень сніголавинної небезпеки через танення снігу.

До того ж, в Івано-Франківську глиба льоду впала просто на автівку та понівичила лобове скло. Місцеві ЗМІ повідомляють, що це не перший випадок.

Розбита автівка / © Фото з відкритих джерел

Яка ситуація на Харківщині

Зовсім інша ситуація на сході. У Харківській області йде дощ при температурі від 0 до -3°C, що миттєво перетворює дороги на небезпечну ковзанку. Ситуацію ускладнює густий туман із видимістю 200–500 метрів.

Ліквідація негоди на Харківщині / © Олег Синєгубов

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про посилений режим роботи комунальних служб.

«Для ліквідації наслідків негоди на дорогах місцевого значення задіяно 16 одиниць спеціалізованої техніки та 25 працівників. Проїзд автошляхами місцевого значення в області забезпечено», — зазначив очільник області.

Ліквідація негоди на Харківщині / © Олег Синєгубов

Водіїв закликають дотримуватися безпечної дистанції та швидкісного режиму.

Київ та Одеса: туман і «ковзани» замість взуття

У столиці після крижаних дощів тротуари та дороги вкрилися шаром льоду.

Дороги вкриті льодом / © Фото з відкритих джерел

Кияни у соцмережах жартують, що час перевзуватися в ковзани та ставати на лижі, адже пересуватися містом вкрай небезпечно.

Люди катаються на лижах / © Фото з відкритих джерел

Тим часом на півдні, в Одесі, оголошено I рівень небезпечності через щільний туман. Видимість на дорогах обмежена до 200–500 метрів, що створює аварійні ситуації.

Туман в Одесі / © Фото з відкритих джерел

Жителі Дніпра також масово скаржаться на ковзанку замість замість доріг.

Ковзанка в Дніпрі / © Фото з відкритих джерел

Рятувальники закликають українців бути максимально обачними, не паркувати автівки під деревами та за можливості утриматися від далеких поїздок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що потепління, яке прийшло до України, буде недовгим. Уже на початку лютого очікується нова хвиля похолодання. У деяких регіонах очікується до 20 градусів морозу.