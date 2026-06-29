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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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2084
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Липень готує погодний сюрприз: до чого готуватися українцям

Найтепліший місяць року цього разу буде ще спекотнішим. Синоптики прогнозують температуру вище норми та дефіцит опадів.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
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Спека

Спека / © Associated Press

Липень 2026 року в Україні буде теплішим за кліматичну норму. Водночас синоптики прогнозують меншу, ніж зазвичай, кількість опадів. Також найтепліший місяць року традиційно супроводжуватиметься не лише спекою, а й періодами нестійкої погоди з грозами, зливами та шквалистим вітром.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, середня місячна температура повітря у липні становитиме 21,8–26,0 градуса, а в Карпатах — 18–20 градусів. Це на 2 градуси вище за кліматичну норму, а у західних областях — на 3 градуси вище від середніх багаторічних показників.

Водночас місячна кількість опадів очікується в межах 26–71 мм, а в Карпатах та на Прикарпатті місцями — 79–119 мм. Це становить лише 60–75% від кліматичної норми.

В Укргідрометцентрі нагадали, що липень є найтеплішим місяцем року. За кліматичними спостереженнями, середня температура липня в Україні зазвичай становить 19–24,8 градуса, а в Карпатах — 13–18 градусів. Абсолютний мінімум температури повітря в різні роки коливався від 0,1 до 9,0 градуса тепла, у південній частині країни місцями — 9,1–12,8 градуса тепла, а на високогір’ї Карпат температура опускалася від +1,6 до -0,6 градуса.

Найвищі температурні показники, зафіксовані в липні, сягали 33,4–39,6 градуса. У південних, східних, а також у Дніпропетровській, Кіровоградській і Вінницькій областях місцями повітря прогрівалося до 40,0–41,6 градуса. У гірських районах абсолютний максимум становив 26,6–37,0 градуса.

Щодо опадів, то в середньому за липень у західних, північних та Вінницькій областях випадає 62–119 мм, у Карпатах — 131–170 мм. На решті території країни середня місячна кількість опадів становить 37–75 мм, а на південному сході місцями — 23–36 мм.

Нагадаємо, до України прийде спека до +38 градусів, але ненадовго. Уже цього тижня погода різко зміниться: окрім високих температур, синоптики прогнозують грози, зливи, град і шквалистий вітер, а ближче до вихідних — відчутне похолодання.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
2084
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