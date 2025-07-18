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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
113
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1 хв

Лише 22% ветеранів повертаються до тих професій, які мали до війни - експерт

Українські ветерани після повернення до цивільного життя переважно обирають для себе нові професії. Лише 22% повертаються до діяльності, якою займалися до війни.

Лише 22% ветеранів повертаються до тих професій, які мали до війни - експерт

Про це в інтерв'ю Delo.ua розповіла голова наглядової ради проєкту "Серце Азовсталі" Наталія Ємченко. 

"Торік ми проводили соціологічне дослідження, яке показало, що лише 22% ветеранів повертаються до тих професій, які мали до війни. Є великий запит на зміни. Тому ми і приділяємо таку значну увагу саме профорієнтації. Це, по-перше, допомагає визначити, чим ветеран хоче займатися. А по-друге, чим він може бути корисним. Як на мене, коли ми поєднуємо ці два елементи, то в результаті маємо успішну самореалізацію, а не просто працевлаштування. Адже набагато легше стати успішним у тій справі, яка тобі більше подобається", - зазначила вона.  

Вона додала, що для успішного працевлаштування ветеранів важливе і соціальне налаштування, адже часто роботодавці бояться ризику "нестабільного" кандидата, який пережив війну. 

"Наш меседж: ветеран — це не ризик, а ресурс. Із гідною підтримкою та правильною комунікацією він дає цінність будь-якій організації", - додала Наталія Ємченко. 

Довідка 

"Серце Азовсталі" - проєкт підтримки оборонців Маріуполя та їхніх родин, заснований у 2023 році Рінатом Ахметом. Організація розробила екосистему підтримки, яка включає фізичну та психологічну реабілітацію, протезування, власні квартири для оборонців з І та ІІ групою інвалідності, підтримку у здобутті освіти та працевлаштуванні тощо. 

Дата публікації
Кількість переглядів
113
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