Лише 22% ветеранів повертаються до тих професій, які мали до війни - експерт

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Про це в інтерв'ю Delo.ua розповіла голова наглядової ради проєкту "Серце Азовсталі" Наталія Ємченко.

"Торік ми проводили соціологічне дослідження, яке показало, що лише 22% ветеранів повертаються до тих професій, які мали до війни. Є великий запит на зміни. Тому ми і приділяємо таку значну увагу саме профорієнтації. Це, по-перше, допомагає визначити, чим ветеран хоче займатися. А по-друге, чим він може бути корисним. Як на мене, коли ми поєднуємо ці два елементи, то в результаті маємо успішну самореалізацію, а не просто працевлаштування. Адже набагато легше стати успішним у тій справі, яка тобі більше подобається", - зазначила вона.

Вона додала, що для успішного працевлаштування ветеранів важливе і соціальне налаштування, адже часто роботодавці бояться ризику "нестабільного" кандидата, який пережив війну.

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"Наш меседж: ветеран — це не ризик, а ресурс. Із гідною підтримкою та правильною комунікацією він дає цінність будь-якій організації", - додала Наталія Ємченко.

Довідка

"Серце Азовсталі" - проєкт підтримки оборонців Маріуполя та їхніх родин, заснований у 2023 році Рінатом Ахметом. Організація розробила екосистему підтримки, яка включає фізичну та психологічну реабілітацію, протезування, власні квартири для оборонців з І та ІІ групою інвалідності, підтримку у здобутті освіти та працевлаштуванні тощо.