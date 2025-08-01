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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Лише 3 види павуків в Україні не мають отрути — що про них відомо та як їх розпізнати

В Україні майже всі павуки отруйні, однак прокусити шкіру людини здатні лише великі особини.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Павук

Павук / © Unsplash

Усі павуки, які трапляються на території України, за винятком однієї родини, мають отруйні залози. Отрута — це природна адаптація, яка допомагає павукам полювати. Проте більшість з них не є небезпечними для людини.

Про це повідомила арахнологиня, докторка філософії та співробітниця Херсонського державного університету Анастасія Іосипчук в коментарі «Телеграфу».

Єдина родина павуків, що не має отруйних залоз, — Uloboridae, або улоборіди. В Україні трапляються лише три види цих неотруйних павуків. Усі інші — незалежно від розміру — мають отруту, яка допомагає їм полювати.

Uloborus. Фото: Olei / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Uloborus. Фото: Olei / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Розпізнати отруйного павука на око неможливо, адже зовнішній вигляд майже нічим не видає потенційну небезпеку. Як пояснює Анастасія Іосипчук, лише ті особини, які здатні прокусити шкіру людини, можуть становити реальну загрозу. Дрібні павуки, як правило, не мають такої сили.

За словами науковиці, навіть великі павуки, зокрема й отруйні види — наприклад, каракурт або південний тарантул — не поводяться агресивно, якщо не відчувають загрози.

Анастасія Іосипчук досліджує павуків із 2015 року і наголошує: ці створіння не нападають першими. Вони можуть захищатися лише у разі спроби їх вбити або налякати.

«Звичайно, якщо намагатися їх розчавити або прихлопнути рукою, павуки будуть захищатись — і це нормально», — зазначила вчена.

Нагадаємо, в Печерському районі Києва на смітнику виявили незвичну знахідку — у покинутому тераріумі хтось залишив павука-птахоїда. Інцидент викликав обурення як у зоозахисників, так і в місцевих мешканців.

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