Лише кожен другий: демограф спрогнозував, скільки українців реально повернуться додому

Втрата майбутнього: як ЄС готується залишити українців у себе назавжди

Реклама

Кількість українців, які планують повернутися з-за кордону після завершення війни, поступово скорочується.

Чому наші співвітчизники не поспішатимуть додому, навіть якщо війна закінчиться, пояснив заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун, передає «Телеграф».

За його словами, загальна тенденція показує, що відсоток тих, хто планує приїхати назад, поступово скорочується. Серед головних чинників — насамперед завершення війни, адже люди виїхали саме через неї. Однак, крім факту припинення бойових дій, люди зважатимуть на умови, за яких настане мир.

Реклама

Від чого залежатиме вибір українців, чи повертатися додому?

Демограф нагадав, що два роки тому проводилося опитування: чи повернуться українці з-за кордону, якщо Україна відновить кордони 1991 року, або якщо мир настане по лінії фронту?

«На 25% більше людей відповіли, що приїдуть додому у першому сценарії. Тобто умови миру прямо впливають на рішення людей», — пояснив Гладун.

Крім того, мають значення перспективи працевлаштування, наявність житла, стан соціальної інфраструктури для дітей. Він наголосив, що ці всі умови українці порівнюватимуть із тим, що мають зараз за кордоном — робота, житло, школа. Якщо «там» буде краще, ніж «тут», то додому навряд чи хтось повернеться.

Що думають про повернення українців в ЄС

Гладун нагадав, що навесні наступного року завершиться дія системи тимчасового захисту в ЄС. Після цього кожна країна сама вирішуватиме — пропонувати українцям повертатися чи надавати їм статус відповідно до національного законодавства.

Реклама

На його думку, багато країн зацікавлені в тому, щоб українці залишились: вони вже зараз проводять активну політику мовної інтеграції та залучення до ринку праці.

«Загальний світовий досвід невтішний: чим довше триває війна, тим менше людей повертається. Якщо додому приїде 40, а краще 50 відсотків — це вже буде хорошим результатом», — підсумував Олександр Гладун.

