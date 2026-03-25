Лише нещодавно пішов у військо: що відомо про нацгвардійця, якого разом з донькою вбила РФ у Франківську

Володимир Шкрумеляк

Унаслідок атаки російського дрона в Івано-Франківську загинув військовослужбовець 50-го полку НГУ Володимир Шкрумеляк. Разом із ним трагічно обірвалося життя його 15-річної доньки.

Про це повідомляє 50 полк імені полковника Семена Височана Національної гвардії України.

Що відомо про трагічну загибель батька й доньки в Івано-Франківську

Того дня, 24 березня, Володимир та Анеля прийшли до пологового будинку провідати дружину Володимира, яка нещодавно народила йому сина. Російський удар забрав життя батька і доньки Анелі, яка була поруч із ним у цей момент.

Володимир нещодавно долучився до лав Національної гвардії, обравши шлях захисника України. Його запам’ятають як людину честі, відповідальності та великої батьківської любові. Попри короткий час служби, він уже встиг зарекомендувати себе як надійний побратим.

«Цей злочин ворога — ще одне свідчення його нелюдської жорстокості та цинізму. Ми втратили захисника, родина — люблячого батька, а Україна — свого сина», — наголосили у повідомленні.

На жахливу смерть 15-річної дівчини — випускниці Ланчинської гімназії — відреагували у навчальному закладі. Там наголосили: дівчинка прийшла разом із татом, щоб привітати маму з народженням братика. Втім росіяни цинічно позбавили її життя.

Анеля

«Загиблі батько і донька поверталися з пологового. Разом вони провідували маму і новонароджену дитину. Володимир нещодавно вкотре став батьком», — повідомили у колективі Ланчинської гімназії.

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що з дружиною, яка втратила чоловіка і доньку, працюють психологи.

Як ми писали, у центрі Івано-Франківська 24 березня російський дрон влучив поблизу перинатальних центрів. Жахливий удар забрав життя двох людей, які перебували неподалік епіцентру вибуху. Ще шестеро осіб дістали поранення, серед них — маленька дитина та працівниця дитсадка. На момент обстрілу у пологовому перебували близько сотні людей, яких вчасно евакуювали в укриття, минулося без жертв. Вибухова хвиля пошкодила перинатальні центри та навколишні будівлі, вибивши понад сотню вікон.

Внаслідок кривавої атаки загинули нацгвардієць та його 15-річна донька, які прийшли провідати дружину і новонароджену дитину. Вони поверталися з перинатального центру, коли сталася атака. Чоловік помер у лікарні, а дівчина — у кареті «швидкої».