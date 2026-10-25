Лише третина енергообладнання захищена від російських ударів: нардеп заявив про критичну проблему

Енергетика / © Associated Press

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В Україні захищено лише третину критично важливого обладнання на енергетичних підстанціях, що створює додаткові ризики напередодні п’ятої зими повномасштабної війни.

Про це заявив народний депутат Сергій Нагорняк в етері телемарафону «Єдині новини».

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За словами парламентаря, масштаби захисту енергетичної інфраструктури залишаються недостатніми.

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«Лише третина критично важливого обладнання сьогодні на цих підстанціях захищена. Це соромно бачити напередодні п’ятої зими повномасштабного вторгнення», — пояснив Нагорняк.

Нагорняк наголосив, що Україна має можливості для виробництва електроенергії. Однак через пошкодження енергетичних об’єктів і недостатній захист підстанцій виникають проблеми з її доставленням до споживачів у низці регіонів.

За словами нардепа, обмежені можливості передавання електроенергії змушують диспетчерів вдаватися до додаткових заходів для балансування енергосистеми.

Зокрема, через ці обмеження вони змушені знижувати генерацію атомних електростанцій.

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Раніше повідомлялося, що російські війська намагаються пошкодити ключові елементи енергетичної інфраструктури, атакуючи лінії електропередач ударними безпілотниками.

Ми раніше інформували, що росіяни завдали масованого удару безпілотниками по цивільній та енергетичній інфраструктурі України від заходу до сходу.

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