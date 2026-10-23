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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
20
Час на прочитання
2 хв

"Лист, який не закінчується": Суспільне назвало текст Радіодиктанту-2026

Текст письменника і ветерана російсько-української війни Артура Дроня називатиметься «Лист, який не закінчується».

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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27 жовтня, у День української писемності та мови відбудеться Всеукраїнський радіодиктант національної єдності

27 жовтня, у День української писемності та мови відбудеться Всеукраїнський радіодиктант національної єдності

Стала відома назва цьогорічного Радіодиктанту національної єдності — «Лист, який не закінчується». Текст для диктанту написав письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь.

Про це повідомляє «Суспільне».

«Мені важливо, аби цьогорічний текст кожному учаснику міг стати простором для особистої розмови. У певному сенсі справжнім листом, який всі ми одночасно писатимемо. Найцінніше, що дає нам мова, — це можливість поговорити один з одним. Сказати щось дуже важливе, особливо, коли ми далеко одне від одного. А для таких слів у кожного є свої найважливіші адресати», — розповів Дронь.

Читатимуть текст Радіодиктанту в прямому ефірі вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков і громадська діячка та волонтерка Даша Астафʼєва.

Нагадаємо, Всеукраїнський радіодиктант національної єдності-2026 відбудеться 27 жовтня, у День української писемності та мови.

Ключова інформація

  • Долучитися до написання можна 27 жовтня об 11:00 в ефірах «Українського Радіо» та «Радіо Культура», на телеканалі й сайті «Суспільне Культура», YouTube-каналі «Українського Радіо», а також у застосунках suspilne.radio для iOS та Android і в застосунку «Дія».

  • Текст диктанту оприлюднять 29 жовтня об 11:00 на платформах «Суспільного», щоб учасники могли самостійно перевірити написане.

  • Ті, хто хоче отримати перевірку фахівців, можуть надіслати паперовий текст на адресу: 01001, Київ, вул. Хрещатик, 26. На поштовому штемпелі має бути дата не пізніше 28 жовтня. Також можна надіслати фото або скан роботи у форматі JPG, PNG, JPEG, TIFF чи PDF на електронну адресу rd@suspilne.media. Кінцевий термін — 11:00 29 жовтня.

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