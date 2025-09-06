Листівки замаскували під гроші: у Чернігові росіяни цинічно закликають місцевих до співпраці

Купюри-листівки від РФ у Чернігові

У Чернігові помітили листівки у вигляді 100-гривневих купюр, які росіяни скинули з дрона. Там окупанти закликають до співпраці з метою наведення вогню за позиції ЗСУ.

Про це повідомляє поліція Чернігова.

Деталі

За даними правоохоронців, в одному з мікрорайонів Чернігова виявлені листівки у вигляді 100-гривневих купюр. У них містилися заклики ділитися координатами та допомагати наводити вогонь на позиції ЗСУ. Потенційним виконавцям обіцяли натомість справжні гроші. Листівки росіяни скинули з безпілотника.

Наразі на місці працюють правоохоронці. Обставини з’ясовуються.

«Відомості про подію зареєстровані, вирішується питання щодо правової кваліфікації», — завершили у повідомленні.

Поліція попереджає громадян про кримінальну відповідальність за поширення інформації про розташування та рух ЗСУ.

Раніше стало відомо про те, що у Чернігові агентка ФСБ готувала удар по ТЦК. Тепер «легкі заробітки», найімовірніше, обернуться для неї довічним позбавленням волі.