Листівки замаскували під гроші: у Чернігові росіяни цинічно закликають місцевих до співпраці
Мешканців Чернігова закликають знищувати російські листівки та не йти на співпрацю з РФ.
У Чернігові помітили листівки у вигляді 100-гривневих купюр, які росіяни скинули з дрона. Там окупанти закликають до співпраці з метою наведення вогню за позиції ЗСУ.
Про це повідомляє поліція Чернігова.
Деталі
За даними правоохоронців, в одному з мікрорайонів Чернігова виявлені листівки у вигляді 100-гривневих купюр. У них містилися заклики ділитися координатами та допомагати наводити вогонь на позиції ЗСУ. Потенційним виконавцям обіцяли натомість справжні гроші. Листівки росіяни скинули з безпілотника.
Наразі на місці працюють правоохоронці. Обставини з’ясовуються.
«Відомості про подію зареєстровані, вирішується питання щодо правової кваліфікації», — завершили у повідомленні.
Поліція попереджає громадян про кримінальну відповідальність за поширення інформації про розташування та рух ЗСУ.
Раніше стало відомо про те, що у Чернігові агентка ФСБ готувала удар по ТЦК. Тепер «легкі заробітки», найімовірніше, обернуться для неї довічним позбавленням волі.