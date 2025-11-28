Лисиця / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Реклама

У Чорнобильському заповіднику знову помітили лисицю — звичного хижака, який часто зустрічається біля доріг, полює на дрібних гризунів та уникає камер.

Про це повідомив Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.

«Допитлива, винахідлива, хитра й самостійна та ще й найближча родичка … вовка та собаки, бо належить до родини псових. Лисиця звичайна або руда — хижак не рідкісний і часто зустрічається на території Чорнобильського заповідника. Фотографуватися, як і всі дикі звірі, лисиці не люблять. Особливо ось так — портретом. Тож кожен такий кадр — маленька удача для спостерігачів природи», — зазначили в заповіднику.

Реклама

Лисиця звичайна, також відома як руда лисиця, є найпоширенішим видом роду Vulpes. Має характерне руде забарвлення зі світлим черевом, чорнуватими лапами та пухнастим хвостом. Це м’ясоїдно-всеїдна тварина, що переважно полює на гризунів, але може харчуватися птахами, комахами, плодами й падлом, адаптуючи раціон до середовища.

Лисиця зустрічається у широкому спектрі ландшафтів — від тундри й пустель до лісів, гір та околиць великих міст. Розмножується взимку, а виводок може налічувати від чотирьох до понад десять лисенят. У природі живе в середньому до трьох років, тоді як у неволі — значно довше. Вид є повсюдно поширеним і зустрічається по всій території України.

Нагадаємо, поблизу Чорнобильської зони відчуження волонтери зафіксували собак із шерстю незвичного синього відтінку. Експерт запевняє, що у цьому немає нічого дивного.