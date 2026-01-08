Литовські військові можуть з’явитися в Україні, але є умова

Литовські миротворці

Литовські військові можуть з’явитися в Україні після підписання мирної угоди: уряд країни обговорює відправку кількох сотень армійців для підтримання гарантій безпеки.

Про це заявив міністр оборони Литви Робертас Каунас в інтерв’ю національному мовнику LRT.

За словами литовського міністра, конкретні параметри можливого розміщення контингенту наразі перебувають на стадії обговорення, і розкривати деталі передчасно. Водночас міністр наголосив, що Литва має намір зробити свій внесок у забезпечення безпеки України, а формат і масштаби участі залежатимуть від подальшого розвитку ситуації.

«Після досягнення миру кілька сотень литовських військових можуть бути розміщені в Україні. Ми обговорюємо цю можливість, але рішення мають ухвалюватися з урахуванням мінливої геополітичної ситуації», — зазначив Каунас.

Міністр підкреслив, що головним завданням залишається досягнення та подальше забезпечення стійкого миру в Україні. Литва, за його словами, продовжить координацію дій з партнерами задля формування ефективних гарантій безпеки.

Нагадаємо, чисельність військового контингенту Великої Британії та Франції в Україні у разі припинення вогню виявилася меншою за прогнози: країни планують задіяти загалом до 15 тисяч осіб.