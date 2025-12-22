ТСН у соціальних мережах

Литва передала Україні обладнання для ТЕЦ: операція тривала майже рік

Європейська комісія організувала масштабну логістичну операцію з передання Україні обладнання повноцінної теплової електростанції з Литви.

Анастасія Павленко
Євросоюз передав Україні обладнання цілої ТЕС

Євросоюз передав Україні обладнання цілої ТЕС / © Associated Press

Україна отримала повний комплект обладнання для теплової електростанції з Литви. Передавання тривало 11 місяців і включало 149 постачань загальною вагою 2399 тонн.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

Було доправлено, зокрема, 40 негабаритних вантажів, серед яких — надзвичайно важкі трансформатори та статори вагою близько 172 тонн кожен.

«Надане обладнання допомогло провести аварійні ремонти в кількох регіонах України, де енергетична інфраструктура була істотно пошкоджена внаслідок російських ударів. Ця логістична операція була скоординована через Механізм цивільного захисту ЄС (UCPM)», — йдеться у повідомлення відомства.

На сьогодні загальна підтримка ЄС енергетичного сектора України включала доставку 9500 генераторів та 7200 трансформаторів через механізм UCPM.

Раніше повідомлялося, що уряд України до 24 грудня забезпечить перенаправлення до 1 ГВт вивільненої електроенергії на потреби населення.

Крім цього, уряд працює над збільшенням імпорту електроенергії, відновленням генерації, пошкодженої атаками ворога, та нарощуванням індивідуальної генерації, щоб забезпечити стабільне енергопостачання на свята.

