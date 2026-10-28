Lytvyn Foundation купив квартиру родині з Дружківки: дві сестри втратили маму через війну

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Сім'я з Дружківки, яка через війну залишилася без власного дому, нещодавно отримала квартиру у Києві. Житло для бабусі, двох неповнолітніх онучок та їхньої тітки придбав фонд Lytvyn Foundation, заснований українським підприємцем та меценатом Володимиром Литвином.

Старшій із сестер Катерині 17 років, вона має інвалідність внаслідок мінно-вибухової травми. Юлії всього 12. У квітні 2022 року дівчата втратили маму: жінка загинула під час російського ракетного удару по вокзалу в Краматорську. Опіку над сестрами взяла їхня тітка Ольга, поруч із ними залишилася бабуся Ніна Миколаївна.

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Після знищення будинку у Дружківці родина не отримала компенсації та кілька років орендувала житло у Києві. Тепер документи на власну квартиру вже підписані, а Ніна Миколаївна отримала ключі від фонду Володимира Литвина.

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Наступний етап — облаштування квартири

Придбання житла взяв на себе Lytvyn Foundation, а підготувати його до переїзду допоможе благодійний фонд «Право на комфорт» дизайнерки та архітекторки Вікторії Файнблат. Команда проведе ремонт та облаштує квартиру з урахуванням потреб родини.

Для Lytvyn Foundation забезпечення житлом дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, є окремим соціальним напрямом. Власний дім у фонді розглядають як одну з базових умов, необхідних дитині для подальшого розвитку та повноцінного життя.

Після завершення ремонту Катерина, Юлія та їхні рідні зможуть переїхати до квартири.

Які проєкти Lytvyn Foundation створює для молоді

Робота фонду Володимира Литвина охоплює освіту, підприємництво, технології та розвиток практичних навичок серед українських підлітків. Участь у програмах дає їм можливість не лише навчатися, а й створювати власні проєкти та працювати над реальними бізнес-завданнями.

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Зокрема, для підлітків 13–17 років працює безплатна школа онлайн-бізнесу MindCraft. Технологічний напрям представлений хакатонами Code The Future, а учасники бізнес-клубу можуть розвивати підприємницькі навички та власні ідеї.

Разом із фондом Еліни Світоліної Lytvyn Foundation реалізує спортивно-освітню програму ONE POINT: Game. Mind. Future. для юних тенісистів. Серед інших ініціатив фонду — AI-марафони та літні підприємницькі програми для молоді.

Про Володимира Литвина

Володимир Литвин — український AI-підприємець, меценат та інвестор, засновник Lytvyn Foundation. Благодійну діяльність він зосередив на створенні можливостей для освіти та розвитку української молоді.

Литвин також розвиває бізнеси у сфері технологій та штучного інтелекту й інвестує в молодих засновників та перспективні проєкти. Цей напрям охоплює і Європу, де він працює з технологічними стартапами та командами.

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