Любила дітей і не пила зайвого: подробиці про загибель жінки, яка замерзла після корпоративу в ресторані

Під час святкування вона вийшла подихати свіжим повітрям і загадково зникла.
У загиблої 38-річної мешканки Херсона Яни Судакової, яку після двох днів пошуків знайшли мертвою в покинутій будівлі неподалік ресторану, де вона з колегами святкувала новорічний корпоратив, залишилися чоловік та двоє доньок-школярок.
Про це повідомили її близькі знайомі виданню “Обозреватель”.
Увечері 24 грудня Яна з колегами по роботі (вона працювала у фірмі, яка займається продажами віконної фурнітури) відпочивала в ресторані "Моцарт" у самому центрі Херсона. Близько 23:00 вона вийшла на вулицю подихати повітрям, залишивши всередині верхній одяг, і несподівано зникла.
Уже наступного дня, 25 грудня, чоловік Яни звернувся до поліції із заявою про зникнення дружини. Пошуки тривали до вечора. На жаль, жінку знайшли вже мертвою — в одному з покинутих будинків неподалік. Ймовірно, вона замерзла.
Колеги загиблої не розуміють, як з Яною могло трапитися таке нещастя. “У нас у всіх у голові не вкладається, як таке могло статися... Скільки ми бували з нею на святах, корпоративах, вона завжди була веселою, спокійною, зайвого ніколи не вживала", – розповідала одна з них.
Про Яну відгукуються як про хорошу фахівчиню, чуйну та готову допомогти. Колеги відзначають, що на першому місці для неї була не робота, а сім’я. Кажуть, з чоловіком у неї були прекрасні стосунки, вони разом займалися розведенням собак породи Кане-корсо.
"Благополучна сім'я, двоє дітей, доньки ще до школи ходять. Жодних проблем у них не було. Яна дуже любила своїх дітей, дбала про них. Колись вона навіть залишила роботу, щоб займатися донечками, підтягнути їх у навчанні", – згадувала ще одна подруга.
Відомо також, що Яна закінчила Херсонський університет, факультет фізико-математичних наук та інформатики. Короткий час вона викладала в школі, але згодом знайшла роботу у сфері продажів.
Нагадаємо, раніше у Тернопільській області від переохолодження помер 49-річний чоловік. Тіло загиблого виявили сусіди на території власного домогосподарства.
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