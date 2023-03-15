"Любимая Одесса. Меньше 100 км до фронта": до України приїхала російська журналістка Євгенія Альбац

Російська політична журналістка, колишня головна редакторка журналу The New Times Євгенія Альбац від 7 березня перебуває в Україні. За її словами, вона "приїхала писати про повномасштабне вторгнення Росії до України". Наразі Альбац вже побувала у Хмельницькому, Одесі, Вінниці та Києві.

Про це повідомляє видання "Детектор медіа", що звернулося до Альбац за роз'ясненням: як саме вона перетнула кордон України, з якою метою та хто допоміг їй організувати поїздку українськими містами.

"Коли ж ми запропонували поспілкуватися та відповісти на наші питання, Альбац відповіла наступне: "Я в дорозі, і не бачу причин, чому я маю пояснювати (свої дії — "ДМ"). Я журналіст, тут перебуваю абсолютно офіційно, приїхала писати про повномасштабне вторгнення Росії в Україну". Від подальшого спілкування Альбац відмовилася", — йдеться в "Детекторі медіа".

Редакція видання звернулася із запитом до СБУ, чи справді громадянка Росії Євгенія Альбац перетинала кордон України, який орган і на якій підставі видав їй дозвіл на в’їзд.

За даними "Детектор медіа", Євгенія Альбац приїхала до України за паспортом громадянки Ізраїлю.

Наразі Євгенія Альбац подорожує Україною та ділиться враженнями, а також фото й інформацією про обстріли українських міст, зокрема, зі своїми підписниками в соцмережах.

Фото: скрін Фейсбук Євгенія Альбац

"Улюблена Одеса. Менше 100 км до фронту. Вчора ввечері місто гуло. Хоча Дюк закритий щитами, а на підступах до набережної протитанкові їжаки. Війна і життя впереміш", — пише журналістка.

Фото: скрін Фейсбук Євгенія Альбац

"Дуже чисто, як "при совке", але тільки дуже чисто. Вранці кава в тій же гранчастій склянці з підсклянником. До Хмельницького поїзд прийшов хвилина на хвилину", — ділиться враженнями Євгенія Альбац.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко прокоментував появу в Україні російської журналістки.

"Мені було дивно побачити її в Україні (російську журналістку Євгенію Альбац — ред.)", — сказав Ткаченко в ефірі національного телемарафону.

Міністр також зазначив, що необхідно мати запобіжники для приїзду в Україну так званих хороших росіян за паспортами третіх країн.

"Наскільки я розумію, на Альбац не було накладено санкції, і якщо вона в'їжджала за паспортом іншої країни, ймовірно, що це відбувалося законно. Але я не думаю, що тут її зустрічають із розкритими обіймами", — заявив Ткаченко.

В соцмережах обурені появою в Україні російської журналістки, яка "залишається лояльною до свого прапора", а також співчуває "хлопчикам погано екіпірованим, без бронежилетів" під час повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави.

Додамо, що в минулому Альбац товаришувала з відомими пропагандистами Кремля Маргаритою Симоньян і Захаром Прилєпіним.

Нагадаємо, раніше колишня журналістка російського державного телебачення Марина Овсяннікова, яка з'явилася в ефірі головного пропагандистського "Першого каналу" з антивоєнним плакатом, втекла з Росії з-під домашнього арешту.

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