Любив, коли називали Героєм України, та створив проєкт "баржа з кавунами": що відомо про загиблого власника "Нібулону" Вадатурського

Разом із чоловіком в будинку перебувала його дружина Раїса. Вона теж загинула.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про власника найбільшого аграрного підприємства та експортера України "Нібулон" Олексія Вадатурського.

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Створив найбільше аграрне підприємство в Україні і десятиліття успішно ним керував

Олексій Опанасович Вадатурський народився 8 вересня 1947, с. Бендзари, Балтського району Одеської області у родині селян. У 1971 році закінчив Одеський технологічний інститут ім. М. В. Ломоносова.

Після навчання у виші пішов працювати на Трикратський комбінаті хлібопродуктів головним енергетиком, потім працював головним інженером. У 90-х займав посаду начальника виробничого відділу, заступника начальника Миколаївського обласного управління хлібопродуктів.

У 1991 році Вадатурський заснував "Нібулон" і відтоді був його незмінним керівником. За понад 30 років компанія стала найбільшою серед аграрних підприємств України та найбільшим експортером у державі. "Нібулон" має власний вантажний флот з 48 самохідних та несамохідних суден, а також приватний морський термінал із причалом у Миколаєві, де розташований центральний офіс компанії.

Був у списку найбагатших українців

У рейтингу журналу "НВ" "топ-100 найбагатших українців", опублікованому у жовтні 2019 року, статки підприємця Вадатурського оцінено у $474 млн. (зменшення на 14 % порівняно із 2018 роком). Таким чином він посів 14 місце рейтингу.

За даними Forbes, оборот компанії сягає 1,5 млрд доларів, у 2021 році Вадатурський перебував на 24 позиції найзаможніших українців зі статками у 430 млн доларів. "Нібулон" в останньому рейтингу "100 найбільших компаній України" була на 20-му місці з річним виторгом 25,8 млрд грн.

У 2012 році журнал "Фокус" розмістив бізнесмена у списку 20 найуспішніших аграріїв України, де він разом із сином-компаньйоном Андрієм Вадатурським посів дванадцяте місце (земельний банк — 80 000 га).

У 2007 році Олексій Вадатурський отримав Звання Герой України за значний особистий внесок у зміцнення потенціалу агропромислового комплексу, організацію та забезпечення досягнення стабільно високих показників у виробництві сільськогосподарської продукції, розвиток соціальної сфери.

Одружений, син — народний депутат України VIII скликання Андрій Вадатурський. Він є співвласником "Нібулона" та головою наглядової ради підприємства. Вадатурський-молодший працює на компанію з 2000-х років.

Любив коли називали Героєм України та був автором проєкту "баржа з кавунами"

Після гибелі 74-річного агропромисловця в Мережі люди, яким довелося працювати з Олексієм Вадатурським, висловили співчуття його родині, та поділилися спогадами про те, якою він був людиною.

"Він відкривав зернові термінали по всій країні, закуповував баржі, які називав несамохідними судами, налагоджував водні шляхи, вимагав чистити річки, повертати Україні судноплавство. Один з проектів ви точно знаєте. Баржа з кавунами. Коли з Херсонщини смугасті кавуни пливли через країну. Це багато кого смішило, стало мемом. Але він знав свою справу. Він був дуже багатою людиною. Але відпочивати любив у Шаянах. Він був провідним зернотрейдером, і багато хто міг його не любити. Я добре пам‘ятаю, як він горів проєктом нагодувати Ефіопію українським зерном. Він любив, аби його називали "Герой України Олексій Вадатурський". І реально любив Миколаїв. І не виїхав з Миколаєва під час обстрілів. Хоча міг", - написала на своїй сторінці в ФБ журналістка ТСН Наталя Нагорна.

"Нема слів… жахлива новина.. величезна скорбота для Краіни і співчуття для родини.. Олексій Вадатурський був світлою людиною, прикладом для багатьох в житті і в бізнесі. Раїса Вадатурська - прекрасна жінка і Берегиня", - висловила в Мережі співчуття ексвіце-президентка Спілки українських підприємців та співголова комітету з питань агропродовольчого бізнесу Спілки українських підприємців Владислава Магалецька.

"Загинув Герой України Олексій Вадатурський. Говорив з ним тільки 5 днів тому телефоном , він дуже хотів щоб відкрили порти Миколаіва як Одеси …Всі дні війни жив у Миколаіві , кожен день ходив на роботу", - написав друг загиблого Андрій Павлушин.

"Ця Людина стала для мене великим особистим відкриттям у 2020 році. Я мала за щастя слухати і бачити його на бізнес-форумі в Одесі. Те, як він будував свій життєвий шлях і що зробив для України , варте цілої книги для наслідування нащадками. Я слідкувала за його дописами у ФБ. Мудрий, чесний, справедливий чоловік з глибокими цінностями. Це той випадок, коли треба переймати досвід і наслідувати", - написала Наталія Вербицька.

Співчуття з приводу загибелі Олексія Вадатурського висловив також президент України Володимир Зеленський.

"Унаслідок масованого ракетного обстрілу міста Миколаєва з боку російських військ загинув генеральний директор ТОВ СП "Нібулон", Герой України Олексій Вадатурський та його дружина Раїса. Президент висловлює глибокі співчуття рідним і близьким загиблих", - йдеться у твітері Офісу президента.

Унаслідок масованого ракетного обстрілу міста Миколаєва з боку російських військ загинув генеральний директор ТОВ СП «Нібулон», Герой України Олексій Вадатурський та його дружина Раїса. Президент висловлює глибокі співчуття рідним і близьким загиблих.



➡️ https://t.co/TQ0HK4YIOt pic.twitter.com/g8j8GPPIbm — Офіс Президента (@APUkraine) July 31, 2022

Як повідомлялося, у ніч проти 31 липня Миколаїв піддався масованому обстрілу. Потужні вибухи лунали після першої ночі та близько п’ятої ранку. Вночі місто обстріляли касеними снарядами. Зранку, за попередньою інформацією, по Миколаєву запустили ракети С-300.

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