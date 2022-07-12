"Люблю насрати на авторитет": російський дизайнер Лебедєв видерся на дах Запорізької АЕС (фото)

Російський дизайнер, блогер і пропагандист Артемій Лебедєв приїхав до окупованого Енергодара та видерся на дах 6-го енергоблоку Запорізької атомної електростанції.

Фото звідти він опублікував у себе в Instagram і залишив нахабний підпис, згадавши президента Володимира Зеленського.

"Я люблю подорожувати і люблю відвідувати рідкісні та цікаві місця. Є в мене ще одна слабкість - люблю насрати на авторитет. Тут прямо супер-комбо - потрапити на атомну електростанцію (це завжди непросто) на території України, куди особистим указом Зеленського мені в'їзд заборонений з січня цього року ще на п'ять років. З таких маленьких радостей і має складатися повноцінне життя", - написав росіянин.

Напередодні пропагандист відвідав окуповані Донецьк та Маріуполь.

Нагадаємо, у 2014 році Лебедєв звільнив голову свого офісу за слова "Слава Україні!". У 2015 його студія створила логотип для окупованого Криму. Після цього росіянин цинічно познущався над київським цвинтарем.

Фото: Артемій Лебедєв

Фото: Артемій Лебедєв

Фото: Артемій Лебедєв

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