"Люблю німецьку дику природу, особливо леопардів і куниць": посол України в Німеччині закликав Берлін надати Україні танки і БМП

Посол України в Німеччині говорить, що допомога Україні від Німеччини надходить, але вона дуже повільна.

Посол України у Німеччині Олексій Макєєв вважає, що Берлін надто повільно допомагає Україні. Впоратися ЗСУ з ворогом допомогли б німецькі танки "Leopard" та БМП "Мarder".

Про це він сказав в інтерв'ю виданню Bild.

На його думку, Федеральний уряд має швидше ухвалювати рішення щодо допомоги Україні озброєнням.

"Коли я дивлюся на дії Німеччини у цій війні, це можна порівняти з тим, якби німецький спорткар їхав автобаном зі швидкістю 30 км/год. Замість того, щоб швидко надати те, що дійсно допомогло б нам у боротьбі з росіянами, нам тижнями пояснюють, чому наші вимоги не можуть бути задоволені за жодних обставин. Так триває кілька тижнів або місяців, і врешті-решт Німеччина допомагає – але тільки тоді, коли стає майже надто пізно. Так було з бронетехнікою, з артилерією, з ракетними установками. Ви могли б зробити набагато більше, набагато швидше", - говорить він.

Він зауважив, що зараз Україні дуже б допомогли танки і далекобійна артилерія.

"Якщо ми збираємося відтіснити росіян, нам потрібне це озброєння Ми неодноразово пояснювали це федеральному уряду. Скажу своїми словами: я люблю німецьку дику природу, особливо леопардів і куниць", - сказав Макєєв.

Нагадаємо, що в Росії до повномасштабного вторгнення РФ до України обговорювали завдання ядерного удару по Німеччині. Західні спецслужби перехопили радіоповідомлення ВМФ РФ з маневру на Балтійському морі наприкінці минулого року.

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