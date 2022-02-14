"Люблю ЗСУ": у Мережі українці зізнаються в коханні українським військовим (фото)

Українці діляться в соцмережах патріотичними валентинками.
Міністерство оборони України 14 лютого, в День святого Валентина, запустило флешмоб у Мережі, закликавши українців поширювати зізнання в коханні Збройним силам з гаслом "Люблю ЗСУ".
Про це пресслужба Міноборони повідомила у Facebook.
"Любіть ЗСУ! Вір – пошир", – повідомили в Міноборони, опублікувавши патріотичну валентинку.
У коментарях до допису українці почали висловлювати свою любов до ЗСУ, писати слова підтримки та подяки військовим, ділитися синьо-жовтими смайлами.
Україно, доброго ранку! Любіть ЗСУ! Вір - поширОпубліковано Міністерство оборони України Неділя, 13 лютого 2022 р.
Оригінальну та войовничу валентинку створив музикант, художник Юрій Журавель.
До такого флешмобу радо долучилася низка українців та деякі військові частини.
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