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"Люблю ЗСУ": у Мережі українці зізнаються в коханні українським військовим (фото)

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"Люблю ЗСУ": у Мережі українці зізнаються в коханні українським військовим (фото)

Фото facebook.com/MinistryofDefence.UA / Міністерство оборони України

Українці діляться в соцмережах патріотичними валентинками.

Міністерство оборони України 14 лютого, в День святого Валентина, запустило флешмоб у Мережі, закликавши українців поширювати зізнання в коханні Збройним силам з гаслом "Люблю ЗСУ".

Про це пресслужба Міноборони повідомила у Facebook. 

"Любіть ЗСУ! Вір – пошир", – повідомили в Міноборони, опублікувавши патріотичну валентинку.

У коментарях до допису українці почали висловлювати свою любов до ЗСУ, писати слова підтримки та подяки військовим, ділитися синьо-жовтими смайлами.

Україно, доброго ранку! ​ ​ Любіть ЗСУ!​ ​ Вір - пошир

Опубліковано Міністерство оборони України Неділя, 13 лютого 2022 р.

Оригінальну та войовничу валентинку створив музикант, художник Юрій Журавель.

Зі святом! З любов`ю!

Опубліковано Журавелем Юрієм Zhuravel Yuriy Неділя, 13 лютого 2022 р.

До такого флешмобу радо долучилася низка українців та деякі військові частини.

Люблю ЗСУ! ⚓

Опубліковано 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського Понеділок, 14 лютого 2022 р.

З Днем Валентина!

Опубліковано Нікітою Тітовим Неділя, 13 лютого 2022 р.

В той час коли криси-п'явки-олігархи за кордон... Люблю ЗСУ

Опубліковано Новіцькієм Олександром Понеділок, 14 лютого 2022 р.

Люблю ЗСУ!

Опубліковано Irina Ostrovsky Понеділок, 14 лютого 2022 р.

#ЛюблюЗСУ

Опубліковано Боротьба за Україну/Fight for Ukraine Понеділок, 14 лютого 2022 р.

Люблю ЗСУ

Опубліковано Sernivka Halyna Неділя, 13 лютого 2022 р.

Останнім часом над Україною нависає загроза повномасштабного вторгнення Росії. Однак Збройні сили готові обороняти...

Опубліковано Новоодеська міська рада Понеділок, 14 лютого 2022 р.

#люблюЗСУ

Опубліковано Вікторією Репецькою-Крохмаль Понеділок, 14 лютого 2022 р.

#Кохайтеся_чорнобриві_та_не_з… Я закоханий палко, без міри У небачену вроду твою. Все, що в серці натхненне і щире, Я...

Опубліковано 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка Понеділок, 14 лютого 2022 р.

Летів Амур і плакав безупинну, Втирав крильми з рожевих щік сльозу. Як можна не любити Україну, Як можна їй нести...

Опубліковано Ольгою Цісаренко Неділя, 13 лютого 2022 р.
Опубліковано Ольгою Цісаренко Понеділок, 14 лютого 2022 р.

Скільки молодят захотіли побратись в День святого Валентина | Новини України

Скільки молодят захотіли побратись в День святого Валентина | Новини України

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