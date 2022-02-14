"Любов до гробу": у Калуші ритуальне агенство оригінально привітало містян з Днем закоханих

Ритуальне агенство облаштувало фотозону з труною і сердечками.
У Калуші Івано-Франківської області власник ритуального агенства оригінально привітав містян з днем святого Валентина. Він створив фотозону, де можна сфотографуватися у труні.
Про це повідомляють у Мережі.
"Тепер кожен охочий може сфотографуватись у труні та нагадати своїй другій половинці, що життя не вічне! З Днем усіх закоханих!" — написав у соцмережі автор світлини Володимир Микитин.
Фотозону облаштувало ритуальне бюро "Скорбота".
Користувачі Мережі прокоментували побачене:
- Це дуже сильно.
- Креативно.
- Труна там на який зріст?
- Доки то там стояти буде? Треба свою половинку туди тягнути
Нагадаємо, що головний санітарний лікар Херсонської області оригінально закликав до вакцинації. Він акцентував свою увагу на чоловічих "слабкостях".
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