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"Любов до гробу": у Калуші ритуальне агенство оригінально привітало містян з Днем закоханих

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"Любов до гробу": у Калуші ритуальне агенство оригінально привітало містян з Днем закоханих

Ритуальне агенство облаштувало фотозону з труною і сердечками.

У Калуші Івано-Франківської області  власник ритуального агенства оригінально привітав містян з днем святого Валентина. Він створив фотозону, де можна сфотографуватися у труні.

Про це повідомляють у Мережі.

"Тепер кожен охочий може сфотографуватись у труні та нагадати своїй другій половинці, що життя не вічне! З Днем усіх закоханих!" — написав у соцмережі автор світлини Володимир Микитин.

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Фотозону облаштувало ритуальне бюро "Скорбота".

Користувачі Мережі прокоментували побачене:

  • Це дуже сильно.
  • Креативно.
  • Труна там на який зріст?
  • Доки то там стояти буде? Треба свою половинку туди тягнути

Нагадаємо, що головний санітарний лікар Херсонської області оригінально закликав до вакцинації. Він акцентував свою увагу на чоловічих "слабкостях".

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