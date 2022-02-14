"Любов до гробу": у Калуші ритуальне агенство оригінально привітало містян з Днем закоханих

"Любов до гробу": у Калуші ритуальне агенство оригінально привітало містян з Днем закоханих

Ритуальне агенство облаштувало фотозону з труною і сердечками.

У Калуші Івано-Франківської області власник ритуального агенства оригінально привітав містян з днем святого Валентина. Він створив фотозону, де можна сфотографуватися у труні.

Про це повідомляють у Мережі.

"Тепер кожен охочий може сфотографуватись у труні та нагадати своїй другій половинці, що життя не вічне! З Днем усіх закоханих!" — написав у соцмережі автор світлини Володимир Микитин.

Фотозону облаштувало ритуальне бюро "Скорбота".

Користувачі Мережі прокоментували побачене:

Це дуже сильно.

Креативно.

Труна там на який зріст?

Доки то там стояти буде? Треба свою половинку туди тягнути

Нагадаємо, що головний санітарний лікар Херсонської області оригінально закликав до вакцинації. Він акцентував свою увагу на чоловічих "слабкостях".

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