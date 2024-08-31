"Любовний трикутник" на Полтавщині: чоловік через телефонний дзвінок вбив свою колишню дружину

Чоловік вбив свою колишню, бо та зателефонувала його новій коханій.
У Полтавській області чоловік вбив свою колишню дружину. За це його засудили до 11 років позбавлення волі.
Про це йдеться у вироку Зіньківського районнного суду Полтавської області від 28 серпня 2024 року.
За даними суду, трагедія сталась 3 грудня 2023 року. Чоловік повернувся додому та почув розмову співмешканки із своєю колишньою дружиною. Його екскохана нібито заявляла, що вони із колишнім і досі є коханцями. Через це нова співмешканка посварилась із підсудним.
Тоді чоловік взяв кухонний ніж та вбив колишню дружину.
На суді він провину визнав та розкаявся. Співмешканка чоловіка підтвердила, що у день трагедії вона спілкувалась із загиблою та зазначила, що та їй повідомила, що вона із її чоловіком і досі є коханцями.
Сестра загиблої стверджувала, що у колишнього подружжя дійсно були інтимні зустрічі, проте мати чоловіка наполягала, що її колишня невістка "вела розгульний спосіб життя, доводила її сина до самогубства та втручалась у його нову родину".
Дільничний ж підтвердив, що після вбивства, чоловік сам йому зателефонував та у всьому зізнався. Він зазначив, що знав про конфлікт між колишнім подружжям.
Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним в умисному вбивстві. Його засудили до 11 років позбавлення волі.
Нагадаємо, під Києвом чоловік вбив двох знайомих і закидав їхні тіла будівельним сміттям.
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