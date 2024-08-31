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"Любовний трикутник" на Полтавщині: чоловік через телефонний дзвінок вбив свою колишню дружину

"Любовний трикутник" на Полтавщині: чоловік через телефонний дзвінок вбив свою колишню дружину

На Полтавщині чоловік вбив колишню дружину / Фото: Credits

Чоловік вбив свою колишню, бо та зателефонувала його новій коханій.

У Полтавській області чоловік вбив свою колишню дружину. За це його засудили до 11 років позбавлення волі. 

Про це йдеться у вироку Зіньківського районнного суду Полтавської області від 28 серпня 2024 року. 

За даними суду, трагедія сталась 3 грудня 2023 року. Чоловік повернувся додому та почув розмову співмешканки із своєю колишньою дружиною. Його екскохана нібито заявляла, що вони із колишнім і досі є коханцями. Через це нова співмешканка посварилась із підсудним. 

Тоді чоловік взяв кухонний ніж та вбив колишню дружину. 

На суді він провину визнав та розкаявся. Співмешканка чоловіка підтвердила, що у день трагедії вона спілкувалась із загиблою та зазначила, що та їй повідомила, що вона із її чоловіком і досі є коханцями. 

Сестра загиблої стверджувала, що у колишнього подружжя дійсно були інтимні зустрічі, проте мати чоловіка наполягала, що її колишня невістка "вела розгульний спосіб життя, доводила її сина до самогубства та втручалась у його нову родину". 

Дільничний ж підтвердив, що після вбивства, чоловік сам йому зателефонував та у всьому зізнався. Він зазначив, що знав про конфлікт між колишнім подружжям. 

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним в умисному вбивстві. Його засудили до 11 років позбавлення волі. 

Вирок суду / ©
Вирок суду

Нагадаємо, під Києвом чоловік вбив двох знайомих і закидав їхні тіла будівельним сміттям.

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