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Людей евакуювали: у Вінницькій області ліквідовують витік аміаку із залізничної цистерни (фото)

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Людей евакуювали: у Вінницькій області ліквідовують витік аміаку із залізничної цистерни (фото)

ДСНС України

За даними рятувальників, ситуація із витоком контрольована.

У Вінницькій області продовжують ліквідовувати наслідки витоку аміаку із залізничної цистерни.Наразі через ймовірну небезпеку рятувальники уже евакуювали людей. 

Про це повідомили у ДСНС України. 

Розгерметизація залізничної цистерни сталась у м. Немирів Вінницької області у понеділок, 29 листопада. На місці інциденту працюють рятувальники, які продовжують ліквідувати наслідки. 

"Одразу було вжито заходів для запобігання розповсюдження хмари. На місці надзвичайної події евакуйовано людей (з урахуванням можливого напрямку руху хмари), триває відкачування аміаку з цистерни. Здійснюється осадження парів газу з використання розпилених водних струменів", - йдеться у повідомленні. 

За даними рятувальників, ситуація із витоком контрольована. Постраждалих через інцидент немає. 

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