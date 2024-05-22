"Людей на них немає": через мобілізацію водіїв в Миколаєві на міських маршрутах поменшає автобусів

У Миколаєві з 27 травня 2024 року на міських маршрутах буде на два комунальні автобуси менше, ніж зазвичай.

Про це під час брифінгу 21 травня кореспондентам "Суспільного" розповів Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

Автобуси у Миколаєві простоюватимуть, адже водіїв для них немає.

За словами Олександра Сєнкевича, вранці 21 травня на маршрути вийшли 39 тролейбусів, 27 трамваїв та 22 автобуси.

"У нас є ще додаткові одиниці транспорту, але людей на них нема. Тобто, ця цифра — 22, могла б бути більшою", — зазначив Сєнкевич.

Норвегія, за словами Сєнкевича, передала Миколаєву 6 автобусів, що були у вжитку, ще 12 придбані за гроші Данії. Також за договором з Європейським інвестиційним банком турецька компанія має поставити нові автобуси Миколаєву.

"Жінки-водії радо йдуть працювати на трамвай, дещо так із пересторогою — на тролейбуси й не хочуть працювати на автобусах. Хоча чесно кажучи, мені незрозуміло, яка відмінність тролейбуса від автобуса? Навіть у тролейбусі важче працювати, ніж в автобусі, бо він прив’язаний до контактної мережі", — повідомив Сєнкевич.

Нагадаємо, в Україні, за новим законом про мобілізацію, надаються пільги для дружин мобілізованих українців. Зокрема, жінки отримають переваги щодо зобов'язань перед банками.

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