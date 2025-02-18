Людей похилого віку прив’язували до ліжок: в приватному пансіонаті виявили порушення прав людини

Омбудсман України Дмитро Лубінець повідомив про результати повторного відвідування пансіонату для літніх людей “Промінь життя” в Кам’янці-Подільському.

Про це повідомив Офіс Омбудсмана України.

"Заклад розрахований на 35 осіб, на момент перевірки там перебувало 33 підопічних (9 чоловіків та 24 жінки). Вони забезпечені триразовим харчуванням та цілодобовим доглядом", - заявив Лубінець.

Однак, під час огляду виявили кілька серйозних порушень прав людини.

Серед основних порушень:

Жорстоке поводження : чотири людини були прив’язані до ліжок мотузками.

: чотири людини були прив’язані до ліжок мотузками. Порушення свободи та недоторканості : кімнати замикалися ззовні. У закритій кімнаті виявлено 5 осіб із психічними розладами.

: кімнати замикалися ззовні. У закритій кімнаті виявлено 5 осіб із психічними розладами. Незадовільні умови : пліснява на стінах, нестача меблів, відсутність ремонту.

: пліснява на стінах, нестача меблів, відсутність ремонту. Відсутність приватності: ліжкові підопічні не мають належних умов для проведення санітарно-гігієнічних процедур.

Омбудсман звернувся до поліції та направив офіційні рекомендації суб’єкту господарювання щодо усунення порушень.

"Права людини — це основа свободи, рівності та гідності. Порушення прав тягне за собою відповідальність, адже безкарність руйнує справедливість. Захищати права кожного та кожної — це гарантія безпечного та справедливого суспільства!", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Лубінець розкритикував доповідь ООН.

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