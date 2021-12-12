"Людей протягнув, вони летіли в повітрі": у Луцьку водій влетів у натовп, тікаючи від копів

"Людей протягнув, вони летіли в повітрі": у Луцьку водій влетів у натовп, тікаючи від копів

На місці працюють медики, є постраждалі.

У Луцьку біля торгового центру машина в'їхала у натовп людей, які переходили дорогу на пішохідному переході.

Про це пише "Суспільне".

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"Авто, втікаючи від патрульних, в'їхало в пішоходів, за передньою інформацією четверо людей травмувалися", - повідомила речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук.

У машині на момент аварії перебувало троє людей. Вони втікали з місця події. Усіх вдалось наздогнати.

"Летів на шаленій швидкості, на зелене світло, просто не реагував на людей. На пішохідному дуже багато людей було. Я якраз встигла дійти до розділової смуги і переді мною просто люди розлетілися", – розповіла очевидиця Ірина.

"Жіночка з дитиною була переді мною. Він їхав і всіх зніс просто перед моїми очима. Він далі почав тікати, там далі його машини затисли. Ось номера його лежать, машина зеленого кольору. Він людей аж туди протягнув, вони летіли в повітрі", – додав ще один очевидець аварії Олександр.

На місці події працюють медики "швидкої" та поліція.

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