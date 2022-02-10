Людей розкидало в різні боки: у Дніпрі вантажівка зачепила вишку з електромонтерами (відео 18+)

Людей розкидало в різні боки: у Дніпрі вантажівка зачепила вишку з електромонтерами (відео 18+)

Постраждалих доправили до лікарні.

У Дніпрі водій вантажівки не розрахував дистанцію і зачепив край автовишки, на якій у цей момент працювали електрики. Чоловікі повилітали з корзини підйомника у різні боки.

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Моторошне відео виклали у Мережі.

Подія сталася на житловому масиві Перемога у Дніпрі. Вантажівка зачепила автовишку, на якій у цей час працювали двоє працівників КП "Міськсвітло".

На кадрах видно, як від удару комунальників викинуло з монтажного кошика і вони розлетілися в різні боки. Один з чоловіків впав на землю і знепритомнів, інший, який був пристібнутий страхувальним ременем, сильно гойдався у повітрі.

Комунальників з травмами доправили до лікарні.

За словами очевидців, біля автовежі не було жодних попереджувальних знаків.

Нагадаємо, що Кам'янському Дніпропетровської області комунальники, які вивозять сміття, по-своєму карають недбалих водіїв, які паркуються, де заманеться. Вони залишають "подарунки" на капотах таких автівок.

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