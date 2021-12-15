Людей вирізали з авто: у Дніпропетровській області на трасі жорстко зіткнулися легковик та вантажівка, є постраждалі

Людей вирізали з авто: у Дніпропетровській області на трасі жорстко зіткнулися легковик та вантажівка, є постраждалі

Що саме спричинило аварію, зараз невідомо.

У Дніпропетровській області на трасі зіткнулися легковий автомобіль та вантажівка Mercedes-Benz. Внаслідок чого постраждали троє людей.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.

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Подія сталася поряд із селищем Карабинівка Павлоградського району. Там на дорозі зіткнулися вантажівка та легковий автомобіль Hyundai Accent.

Що саме спричинило аварію, зараз невідомо. Проте внаслідок ДТП постраждали троє людей: два пасажири легкового авто 59 та 60 років, а також 69-річний водій.

“Співробітники ДСНС за допомогою гідравлічного інструменту здійснили демонтаж передніх дверей та вивільнили постраждалого чоловіка. Постраждалих осіб працівниками екстреної медичної допомоги госпіталізовано до міської лікарні міста Павлограда”, — розповіли в пресслужбі ДСНС області.

Нагадаємо, що у Дніпрі водій легковика не впорався з кермуванням та врізався у дерево: автомобіль перетворився на купу металу.

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