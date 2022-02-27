Людей, які наносять мітки для коригування вогню, звинуватять у державній зраді — СБУ

Людей, які наносять мітки для коригування вогню, звинуватять у державній зраді — СБУ

У відомстві нагадали, що це злочин.

Людей, які наносять мітки для коригування вогню, звинуватять у державній зраді.

Про це повідомила речниця Служби безпеки України в Івано-Франківській області Марія Римар.

"Хочу повідомити, що за нанесення міток для коригування вогню передбачена кримінальна відповідальність. Це є злочин, передбачений ст. 111 та 113 Кримінального кодексу України — державна зрада та диверсія. Термін покарання — до 15 років. І що напруженішою буде ставати ситуація в державі, то менше ми будемо слухати виправдання: "Я не знав, мені просто заплатили гроші, я не знав що це висадиться десант", — каже Марія Римар.

Речниця СБУ в області закликала бути спокійними, зібраними й рішучими. Поліцейським повідомляти інформацію лише перевірену.

До нанесення міток для коригування вогню російськими військами можуть бути причетні люди із "Партії Шарія".

Про це в ефірі телеканалу 1+1 повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

Він наполіг, що інформація лише попередня і перевіряється.

Нагадаємо, що Анатолій Шарій – проросійськи блогер, який славиться своїми фейками, а також монтує відео на свій смак, його звинувачують у державній зраді. Слідчі, які ведуть його кримінальні справи, заявляють, що протягом останніх 10 років Анатолій Шарій фактично був “рупором Кремля”.