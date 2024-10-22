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Людей з бронюванням все одно призивають: юрист розповів, що відбувається насправді

Людей з бронюванням все одно призивають: юрист розповів, що відбувається насправді

Бронювання від мобілізації / Фото: ТСН.ua

За словами юриста, є відповідні судові рішення про те, що заброньованого мобілізували незаконно, але поки людина отримає це рішення, весь цей час він служитиме.

В Україні багато випадків, коли людей з бронюванням все одно призивають.

Про це заявив військовий юрист Роман Лихачов в ефірі КИЇВ24.

За словами юриста, є відповідні судові рішення про те, що заброньованого мобілізували незаконно.

"У мене таких звернень дуже багато насправді. І те, що люди недоофрмлюють документи іноді, а іноді через те, що у ТЦК є певний план. До речі, багато судів є, що призвали заброньованого незаконно. Але він отримає це рішення за рік-півтора, але весь цей час він буде служити", – розповів правник. 

Нагадаємо, в Україні змінилися правила бронювання працівників.

Бронювання працівників через портал Дія призупинено до 15-го листопада

Бронювання працівників через портал Дія призупинено до 15-го листопада

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