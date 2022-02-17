Людей з будинків евакуювали: на трасі на Прикарпатті другий день гасять газову цистерну (фото, відео)

Людей з будинків евакуювали: на трасі на Прикарпатті другий день гасять газову цистерну (фото, відео)

Перевищення гранично допустимих концентрацій небезпечних речовин у повітрі не виявлено.

В Івано-Франківській області 16 лютого загорілася цистерну з газом, у зв'язку з чим місцевих людей евакуювали. Ліквідовують займання досі.

Про це повідомляє головне управління ДСНС в Івано-Франківській області.

Відомо, що інцидент стався на автодорозі "Івано-Франківськ — Долина" у селі Креховичі 16 лютого близько 14:22. Рятувальники, які приїхали на місце, з'ясували, що виникла пожежа цистерни газовоза об'ємом 40 м³ на площі 9 м кв.

Надзвичайники провели заміри концентрації небезпечних речовин у повітрі. Як переконують у пресслужбі, перевищення гранично-допустимих концентрацій небезпечних речовин у повітрі не виявлено.

"Гасіння пожежі газу на автоцистернах здійснюється методом самовигорання з одночасним проведенням охолодження ємкості з безпечної відстані та створення подушки з повітряно-механічною піною, щоб запобігти вибуху та осіданню небезпечних речовин на поверхні", - пояснили у ДСНС.

Водночас, через пожежу рятувальники евакуювали з найближчих будинків п'ятьох людей. Жертв та постраждалих немає.

Через пожежу на дорозі Н-09 "Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига" утворилися затори. Через це увечері 16 лютого, за даними "Суспільного", поліцейські перекрили рух транспорту на цій ділянці автодороги.

Станом на 07:00 17 лютого для охолодження автоцистерни від ДСНС залучено 28 рятувальників та 7 одиниць техніки.