"Люди бояться лягати спати": у Харкові чоловік навмисно підпалює свою квартиру (відео)

Жителі скаржаться на сусіда, який іноді поводиться неадекватно.
У Харкові вже не вперше жителі багатоквартирного будинку серед ночі опиняються на вулиці через пожежу. Її влаштовує сусід.
Про це повідомляють у Telegram-каналі "Харків 1654".
Зазначається, що пожежа сталася на вулиці Гарібальді, 4 у Харкові. За словами очевидців, їхній сусід має наркотичну залежність і вже вдруге влаштовує у своїй квартирі пожежу.
"Вже вдруге навмисно підпалює свою квартиру. Поліція відмовляється брати заяву від мешканців будинку.Зараз він утік. Мешканці будинку тепер бояться лягати спати. Щодня як останній",- йдеться у дописі під відео.
Нагадаємо, що у Пакистані чоловік через сімейну ворожнечу спалив власних доньок і онуків живцем.
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