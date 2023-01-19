"Люди дуже допомагали, хапали дітей через паркан": поліція отримала інформацію від 300 свідків падіння гелікоптера

Під час падіння гвинтокрила у Броварах 18 січня вихователька Тетяна Опрей перебувала в дитячому садочку. Вона розповіла, що під час пожежі у будівлі серед дітей почалась паніка. На допомогу прийшли місцеві з сусідніх будинків.

Про це повідомляє "Суспільне".

Поліція вже отримала свідчення від 300 очевидців авіакатастрофи у Броварах. Правоохоронці обійшли квартири та опитали понад дві тисячі людей. За останніми даними, 8 людей, зокрема чотири дитини, залишаються в реанімації.

Лише 18 січня поліція отримала загалом 70 повідомлень про авіатрощу.

"Люди чули якийсь вибух, люди бачили якийсь літальний апарат, який вплав у Броварах. На місце оперативно прибули наряди поліції і рятувальники, керівництво Нацполіції, НАБУ і СБУ. Оперативно була створена міжвідомча свідча група, яка має розслідувати обставини і причини, чому трапилася ця авіатроща", — сказала Мар'яна Рева.

Рева додала, що основне розслідування проводить СБУ.

"Наразі ми можемо ствердно говорити про 14 загиблих внаслідок авіакатастрофи, з них одна дитина — дівчинка 2017 року народження. На борту гелікоптера перебувало 10 осіб. Троє — це члени екіпажу, семеро — це керівництво МВС", — сказала Рева.

Загалом, за її словами відомо про 25 постраждалих людей, з яких 11 — діти.

Авіатроща у Броварах

Нагадаємо, 18 січня в Броварах впав гвинтокрил ДСНС з 10 людьми на борту. Авіакатастрофа сталася поруч із дитсадком та житловим будинком. У закладі перебували діти та вихователі.

На борту було 10 людей — керівнитво МВС України. Усі вони загинули. Очільник МВС Денис Монастирський та його колеги летіли до Харкова.

Наразі в лікарнях залишаються 16 постраждалих, серед них шестеро — діти. Інші поранені отримають лікування амбулаторно.

Загалом трагедія забрала життя 14 людей, з них — одна дитина. Зокрема, загинула мама Олена Пономаренко та маленька Мілана. Постраждало 25 осіб, з них 11 дітей. Серед поранених є вагітна жінка.

Наразі розглядають декілька версій трагедії: порушення правил польоту; технічна несправність гелікоптера; умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

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