"Люди дуже розумні": під час тривоги в Києві пасажирів безкоштовно не пускали в метро

Кияни скаржаться, що під час повітряної тривоги (о 15:08), пасажирів не хотіли пропускати до станції метро "Лук'янівська", яка повинна під час тривоги працювати в режимі укриття, а відповідно, вхід до станції метро має бути безкоштовним.

Про це повідомляє ТСН.ua.

Начебто чергова працівниця біля турнікетів не хотіла пропускати охочих безкоштовно у підземку. У мережі пишуть, що працівниця підземки не надала вільний доступ для людей, щоб ті могли швидко зайти для безпеки свого життя. Мовляв, казала, що вони дуже розумні й хочуть безкоштовно зайти в метро.

Культура обслуговування страждає

В Київському метрополітені нам повідомили, що з'ясовують усі обставини події.

"На підприємстві розроблений алгоритм дій працівників при отриманні сигналу "повітряна тривога" (на офіційні канали або додаток "Київ цифровий") відповідно до якого черговий диспетчер централізовано передає інформацію працівникам станцій, зокрема й тим, які знаходяться на контрольному пункті. Після чого ручний контроль опускається, а пасажири проходять на станцію метро як укриття. Водночас зазначимо, що з працівниками буде проведено роз'яснювальну роботу щодо культури обслуговування", – про це сайту ТСН.ua. повідомили у пресслужбі Київського метрополітену.

Зауважимо, що у Дарницькому районі Києва облаштовують укриття з автоматизованою системою доступу. За відсутності електроенергії двері до приміщення будуть відчинені. Крім того, люди отримуватимуть тимчасові пін-коди за допомогою боту у Telegram-каналі у разі неспрацювання системи.

Також до об'єкта цивільного захисту можна буде потрапити через районну диспетчерську службу, яка матиме дистанційний доступ. Відповідальні особи по будинку чи балансоутримувач матимуть у своєму розпорядженні фізичний ключ від дверей.

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