Люди масово знищували звіра: на Прикарпатті науковці знайшли рідкісного песика земляного (відео)

Песика земляного науковці шукали аж 20 років.

В Івано-Франківській області на Касовій горі науковці знайшли рідкісного звіра - песика земляного або сліпака подільського. Цей звір занесений до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи, Європейського червоного списку і до Червоної книги України як недостатньо відомий вид.

Також читайте Перед полюванням позував на камеру: у заповіднику на Тернопільщині зняли на відео рідкісного кота лісового

Про це повідомляє "Суспільне".

Заступник директора Галицького національного природного парку Володимир Бучко розповів, що раніше песик земляний був поширений на Прикарпатті, проте люди масово знищували тварину, вважаючи її шкідником. Зараз песик земляний - це рідкісна тварина в Україні.

"Я його шукав майже 16-20 років. Просто мріяв знайти. Восени побачив на Касовій горі кротовини в землі й зателефонував до спеціаліста, який займався цим видом. Науковець працює в Інституті зоології в Києві. І він сказав, як провести розвідку, дослідження", — розповідає Володимир Бучко.

Вчені знайшли нору сліпака подільського та побачили тварину. Це вони навіть зафіксували на камеру. Тепер, за словами науковця, землі, де знайшли рідкісного песика земляного, потрібно робити заповідними, оскільки тварина страждає через розорювання територій та зникає. Найближчу популяцію сліпака подільського зафіксували аж за 670 кілометрів від Касової гори. Наразі науковці вивчають популяцію тварини на Прикарпатті.

Читайте також: