"Люди мають готуватися до важких часів": пані посол ЄС зробила заяву про зиму в Україні

Дипломатка вважає, що майбутня зами буде важчою за минулу, і розповіла про допомогу українському енергетичному сектору.

Прийдешня зима в Україні буде важчою за минулорічну. Однак ЄС зробив значний внесок у підтримку енергосектора країни, а також виділив нещодавно 100 млн євро на підготовку до зими.

Про це пані посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова сказала в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

На думку Матернової, майбутня зима в Україні буде важчою за минулорічну.

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"Я гадаю, що люди мають готуватися до важких часів, але я дуже сподіваюся, що нам вдасться уникнути катастрофічного сценарію", – сказала дипломатка.

Вона нагадала, що ЄС нещодавно виділив 100 млн євро на підготовку України до зими, а також надав ще 100 млн через Кредитну установу для відбудови (KFW) для "Укренерго" для посилення оператора енергетичного сектора.

"Одним із важливих напрямів підтримки є механізм цивільного захисту. У перші тижні та місяці повномасштабної війни саме він був основним каналом, яким в Україну надходило все обладнання для різних надзвичайних ситуацій. А наразі він сконцентрований на збільшенні постачання енергоносіїв, включно з турбінами, генераторами тощо", – розповіла пані посол.

Вона зазначила, що через них обладнання надходить не лише з країн-членів ЄС, а й від інших донорів, зокрема Японії, Кореї, Канади та інших.

Крім того, ЄС уже надав понад 1000 високовольтних генераторів і малих турбін, щоб допомогти українцям із підготовкою до зими.

Нагадаємо, напередодні в Німеччині заявили, що нададуть Україні додаткову допомогу в розмірі 100 млн євро через ворожі атаки на енергетичну інфраструктуру.

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