“Люди мають право знати”: Зеленський прокоментував дратівливі моменти відключень електроенергії

Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності спільних дій усіх українців для того, щоб протистояти енергетичному терору з боку Росії.

Про це він говорив під час традиційного звернення у четвер, 3 листопада.

“Витерпіти російський енерготерор, пройти й таке випробування – це наше національне завдання, одне з основних зараз. Сам факт, що Росія вдалася до терору проти енергетики, свідчить про слабкість ворога. Вони не можуть перемогти Україну на полі бою і тому намагаються ось так зламати наших людей”, - зауважив президент, додавши, що вірить у те, що Росії зробити цього не вдасться.

Зеленський закликав зберігати здатність до спільних дій в умовах російського енерготерору, звернувшись насамперед до місцевої влади та енергокомпаній.

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“Будь ласка, у всіх містах і громадах України стежте, щоб не було непотрібного використання електрики. Зараз точно не час для яскравих вітрин, вивісок, реклам та іншого подібного освітлення. Також звертаюся до енергокомпаній – спеціально публічно, щоб це всі почули. Будь ласка, активніше роз’яснюйте людям, коли й чому ви відключаєте ту чи іншу вулицю, той чи інший район. Зараз час саме таких мікрокомунікацій. Люди мають право знати. І якщо споживачі звертаються й повідомляють про ту чи іншу несправедливість в енергозабезпеченні, будь ласка, реагуйте на це негайно. Працюйте разом із місцевою владою”, - наголосив президент.

За його словами, якщо в якомусь помешканні немає світла по 8-10 годин, а через дорогу підключене все разом із вуличним освітленням, то це “однозначно несправедливо”.

“Треба робити все, щоб відключення були передбачуваними й цілком зрозумілими для споживачів”, - підкреслив Зеленський.

Український лідер повідомив, що російські удари по енергооб’єктах не припиняються жодної доби. Станом на вечір 3 листопада від споживання тимчасово відключені за аварійними та стабілізаційними графіками близько 4,5 млн споживачів у Києві та десяти областях: Київщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запорізька область, Сумщина, Кіровоградська область, Харківщина, Чернігівщина, Хмельниччина, Черкащина.

“Цієї ночі іранськими дронами був атакований Кривий Ріг. Такий російський терор має отримати – і точно зрештою отримає – потужну глобальну відповідь. Я дякую нашим друзям у Сполучених Штатах, які цьому допомагають”, - зазначив президент.

Про енергетичні виклики Володимир Зеленський говорив також сьогодні з президенткою Молдови.

“Жахливі наслідки російської гібридної агресії відчувають усі європейці, і громадяни Молдови також. Говорили з пані Санду про те, що можемо разом зробити в інтересах наших людей і для захисту наших держав”, - повідомив президент.

Нагадаємо, Європейський Союз виділить Україні 25,5 млн євро на підтримку енергосистеми, а також надасть енергообладнання.

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