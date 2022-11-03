“Люди мають право знати”: Зеленський прокоментував дратівливі моменти відключень електроенергії

Український президент відзначив необхідність ширшої комунікації енергокомпаній зі споживачами та ретельної уваги місцевої влади до економії електроенергії.
Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності спільних дій усіх українців для того, щоб протистояти енергетичному терору з боку Росії.
Про це він говорив під час традиційного звернення у четвер, 3 листопада.
“Витерпіти російський енерготерор, пройти й таке випробування – це наше національне завдання, одне з основних зараз. Сам факт, що Росія вдалася до терору проти енергетики, свідчить про слабкість ворога. Вони не можуть перемогти Україну на полі бою і тому намагаються ось так зламати наших людей”, - зауважив президент, додавши, що вірить у те, що Росії зробити цього не вдасться.
Зеленський закликав зберігати здатність до спільних дій в умовах російського енерготерору, звернувшись насамперед до місцевої влади та енергокомпаній.
“Будь ласка, у всіх містах і громадах України стежте, щоб не було непотрібного використання електрики. Зараз точно не час для яскравих вітрин, вивісок, реклам та іншого подібного освітлення. Також звертаюся до енергокомпаній – спеціально публічно, щоб це всі почули. Будь ласка, активніше роз’яснюйте людям, коли й чому ви відключаєте ту чи іншу вулицю, той чи інший район. Зараз час саме таких мікрокомунікацій. Люди мають право знати. І якщо споживачі звертаються й повідомляють про ту чи іншу несправедливість в енергозабезпеченні, будь ласка, реагуйте на це негайно. Працюйте разом із місцевою владою”, - наголосив президент.
За його словами, якщо в якомусь помешканні немає світла по 8-10 годин, а через дорогу підключене все разом із вуличним освітленням, то це “однозначно несправедливо”.
“Треба робити все, щоб відключення були передбачуваними й цілком зрозумілими для споживачів”, - підкреслив Зеленський.
Український лідер повідомив, що російські удари по енергооб’єктах не припиняються жодної доби. Станом на вечір 3 листопада від споживання тимчасово відключені за аварійними та стабілізаційними графіками близько 4,5 млн споживачів у Києві та десяти областях: Київщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запорізька область, Сумщина, Кіровоградська область, Харківщина, Чернігівщина, Хмельниччина, Черкащина.
“Цієї ночі іранськими дронами був атакований Кривий Ріг. Такий російський терор має отримати – і точно зрештою отримає – потужну глобальну відповідь. Я дякую нашим друзям у Сполучених Штатах, які цьому допомагають”, - зазначив президент.
Про енергетичні виклики Володимир Зеленський говорив також сьогодні з президенткою Молдови.
“Жахливі наслідки російської гібридної агресії відчувають усі європейці, і громадяни Молдови також. Говорили з пані Санду про те, що можемо разом зробити в інтересах наших людей і для захисту наших держав”, - повідомив президент.
Нагадаємо, Європейський Союз виділить Україні 25,5 млн євро на підтримку енергосистеми, а також надасть енергообладнання.
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