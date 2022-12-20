“Люди міняли машини на воду”. Як вижити, якщо ви опинилися в зоні активних бойових дій

"Місто – це не будинки. Місто – це те, що в цих будинках було. Маріуполь – це біль, це відкрита рана"…

У свої 22 Ніколь уже знає, як вижити під час бойових дій. Її рідний Маріуполь ворог обстрілює ще з 2014-го, але на тотальне знищення міста не очікував ніхто. Ніколь вважає, що саме досвід 2014-го зіграв з маріупольцями злий жарт, бо містяни думали, що вони вже готові до всього і гірше бути не може…

“Є принципи виживання, які складаються з чотирьох фундаментальних основ: спосіб мислення, тактика, навички і спорядження. По Маріуполю, як і по частковій окупації Київщини, стало очевидно, що у більшості людей був неправильний образ мислення. Вони до кінця не вірили в те, що з ними щось може статися, чим наражали себе на додаткову небезпеку”, – каже Олена Білецька, Голова ГО "Українська Жіноча Варта".

“Ми не думали, що це буде блокада. Не думали, що це буде боротьба за виживання, – пригадує свої відчуття Ніколь. – Снаряд прилетів до нас в той момент, коли я була вдома з племінником. Я закрила його собою. Тобі в нас обвалилася стеля і практично всі вікна повилітали. Було настільки холодно, що я заходила з вулиці та не відчувала різниці. Ми брали курточку, загортали в неї ноги, і так було трошки легше…”

Наразі українці вимушено опановують ті навички виживання, про які ніхто не замислювався до 24 лютого. Є досить чіткі алгоритми для цивільних, які опинилися в зоні активних бойових дій.

“Аби вижити, ви повинні продумати чотири основні пункти: укриття, вода, їжа та енергія, – каже Олена Білецька. – Надважливо – це створення мережі, спільноти, тобто, треба гуртуватися. Закуповувати ліки або якісь допоміжні речі для виживання краще на мережу”.

“У багатьох є малі діти, тож варто запастися ковдрами, аби зігрітися. Одягатися треба в кілька шарів: декілька футболок, потім кофта, потім фліска, потім тоненька куртка, потім тепла”, – дає поради Денис Десятник, підполковник ГУР, ізраїльський командир спецпідрозділу.

Ніколь хотіла, аби вся родина була разом. Втім, вдалося згуртуватись лише з сестрою, племінником, двоюрідним братом та бабусею, у приватному будинку якої виживали усі разом. Мама дівчини та вітчим залишилися в квартирі, до якої 15 хвилин пішки. Але через безперервні обстріли подолати цю відстань було неможливо.

“Пілоти російські, які літали на тих літаках – вони ж бачили, куди вони скидають ці бомби. Мені здається, з висоти пташиного польоту це виглядає наче гра: ти кудись кидаєш бомбу, і люди розбігаються. Хто вижив, тому пощастило. Хто знайшов їжу, тому пощастило. Кого витягли з-під завалів, тому пощастило, – ледве стримує сльози Ніколь. – Ми робили запаси, але дуже маленькі. Бо в магазин ми могли піти лише перші чотири дні. Коли я востаннє виходила 28 лютого, я взяла дві буханки хліба. Ніхто не думав, що потім ти згадуватимеш отой хліб, хотітимеш хоча б шматочок з'їсти, хоча б крихітки…”

Голодні маріупольці вдавалися до вимушеного мародерства – брали їжу в тих крамницях, до яких могли дістатися під обстрілами. Ніколь пригадує напис на одному з продуктових магазинів: “Вибачте, їсти та жити хочеться”...

“Коли закінчуються повністю запаси води, їжі, діє так звана тактика орла. Тобто, ви робите обстеження своєї місцевості, або згадуєте, що у вас поруч, які магазини, аптеки – все, де можуть бути запаси”, – радить Олена Білецька.

“Так, були супермаркети, до яких люди заходили, брали продукти. Це злочин, скоєний в ті моменти, коли на кону стоїть життя. Такі дії, скоєні в умовах надзвичайної необхідності, не будуть в майбутньому мати якихось наслідків в плані кримінальної відповідальності. Але знову ж таки, це залежить від розміру взятих вами товарів, від тих обставин, в яких це було зроблено, і власне, мети, з якою ви це зробили”, – попереджає про наслідки Ірина Прянішнікова, речниця поліції Київської області.

Критичною для виживання є відсутність води, адже без неї людина може прожити лише 2-4 доби. Ніколь та її сестра набирали воду з калюж. Або півдня стояли у величезних чергах, просто під авіаобстрілами ворога. “Люди міняли машини на воду. Так, стояла машина, на якій було написано “Обміняю на воду”. Я все питала у бабусі, коли ми прокинемося, і цей жах скінчиться…”, – згадує Ніколь.

“Якщо ви опинилися в зоні обстрілу, і вам життєво необхідно вийти і поповнити запаси, намагайтеся максимально себе убезпечити, – наголошує Денис Десятник. – Почули десь звук вибуху – перечекайте в укритті півгодини. Якщо не було наступних вибухів, ще півгодини зачекайте і виходьте. Якщо це обстріл зі стрілецької зброї, біжить в укриття, бажано бетонне, можна сховатися за машину, в тій зоні, де розташований мотор, який не пробʼє куля. Якщо чуєте свист ракети, а поблизу немає укриття, лягайте на землю та закривайте голову руками. Щойно почуєте після цього хлопок або вибух – піднімайтеся та біжіть в укриття”.

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38 днів родина Ніколь прожила у пеклі – доки дівчина не знайшла у сусідів радіоприймач, по якому почула про евакуацію. І вже за кілька днів разом із сестрою та племінником вирушила через все місто під обстрілами, аби дістатися волонтерів. Дівчина навіть не змогла повідомити мамі, що вони евакуюються: "Коли ми виходили з будинку, під'їзд був розвалений. І під цими завалами було два тіла. Я взяла племінника на руки и пройшла по тому камінню, яке привалило тіла. Я просто переступила. І поки ми йшли, бачила дуже багато хрестів та братських могил…"

Коли Ніколь вдалося дістатися до Запоріжжя, дівчина дізналася, що її мама, яка і досі в Маріуполі, захворіла: "Ми почали зв'язуватися із волонтерами, які допомагали вивозити людей. На весь цей шлях було витрачено два тижні, і вони коштували дуже дорого… Коли маму привезли до Запоріжжя, “швидка” одразу забрала її до реанімації. Я була поруч із нею. І коли здавалося, що гірше вже бути не може, виявляється, таки може… Коли мама померла, мені здавалося, що я не впораюсь. Але я тут, я можу про це говорити – це означає, що я справляюся з цим. Якщо нам вже вдалося вижити, то треба жити, незважаючи ні на що".