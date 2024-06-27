Люди на пляжі - як "живий щит": Маломуж прокоментував "приліт" по відпочивальниках в Севастополі

Люди для Кремля не мають цінності, вважає експерт.

Російські окупанти свідомо пішли змінили траєкторію польоту ракети, яка вибухнула над пляжем у Севастополі. Адже вони розуміли, що ставлять під загрозу мирних громадян в Криму.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ заявив генерал армії України, керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

За його словами, на тимчасово окупованих територіях російські військові прикриваються цивільним населенням як живим щитом.

"Точно так само зараз - військові об’єкти біля пляжів. Особливо важливо, що вони демонструють цих людей, закликають їх туди нібито для відпочинку. Припускають, що наша розвідка виявлятиме, що там велике скупчення людей, і ми не завдаватимемо ударів по військових об’єктах. Тобто це цинічна операція терориста, який прикривається навіть своїми громадянами", - наголосив Маломуж.

Експерт каже, що життя людей для російської влади - це не якась велика цінність. Адже на війну людей теж відправляють як "живе м'ясо".

"Вони точно так само їх (людей - Ред.) підставляють у Криму. Ще один момент - намагаються провести інформаційну операцію і навіть на офіційному рівні звинуватити Україну в тероризмі. Пам’ятаємо, Небензя (постійний представник Росії при ООН Василь Небензя - Ред.) днями вже розповідав казки про те, що нібито ми підготували терористичний удар по пляжу", - наголосив генерал.

Маломуж зауважив, що раніше Міноборони Росії заявило, мовляв, російські військові переорієнтували ракету, яка летіла на військовий об’єкт, - "її нібито нейтралізували, знищили, вона вибухнула".

"Тобто вони ж самі змінили траєкторію ракети, яка летіла на військовий об’єкт Росії, вона, відповідно, вибухнула й, звичайно, знищила російських громадян. Це цільова операція. Вони розуміли, що ставлять під загрозу конкретних громадян, які відпочивають. Тому це їхня терористична операція. Вони її самі зафіксували, тепер уже це як факт документально підтверджений навіть - злочин проти своїх громадян", - сказав Маломуж.

Нагадаємо, 23 червня, з'явилися повідомлення, що ППО РФ збила ракету над пляжем у Севастополі в тимчасово окупованому Криму. За останніми даними, внаслідок роботи ППО є загиблі та багато потерпілих.

Окупанти в Криму збивають ракети над пляжами з цивільними

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