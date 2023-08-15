"Люди намагаються убезпечити себе": фахівець про попит й підвищення цін на генератори

Останніми тижнями деякі мережі починають збільшувати ціни на генератори, хоча цінова політика, встановлена на ринку, цього не передбачає. Це питання контролюється, магазини просять не підвищувати ціни.

Про це в ефірі телемарафону сказав співзасновник компанії дистриб’юторів генераторів і портативних електростанцій Валерій Яковенко.

Попит буде значно вищий, ніж торік

За словами фахівця, обладнання вистачає, його завозять доволі багато. Воно формується в достатній кількості для того, щоб кожен українець мав можливість придбати "екофлоу".

"І коли ми бачимо, як на деяких інтернет-майданчиках чи навіть у великих мережах супермаркетів чи гіпермаркетів з’являється підвищення цін – для нас це відчуття певного непорозуміння. Бо ціна для мереж не збільшується, а чомусь ціна починає зростати. Це не дуже гарний знак", – відзначає представник компанії

Як зауважив Яковенко, минулого року вдалося допомогти 70 тисячам українських сімей. Саме така кількість станцій загальною ємністю понад 90 МВт-годин є розповсюдженою по території України.

"Цього року за останні два тижні ми майже 20 тисяч отримали вже передзамовлень. Ми бачимо перед собою тих, хто передбачає майбутні проблеми і намагається убезпечити себе. То ж попит однозначно буде набагато більший (ніж минулого року – ред.)", – підсумував Яковенко.

Раніше в "Укренерго" закликали українців не поспішати позбуватися генераторів. Це допоможе забезпечити стабільність нового опалювального сезону.

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