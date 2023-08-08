Люди намагаються жити далі: яка ситуація у Покровську після ворожої атаки

Люди намагаються відновити бодай щось. Багато кому просто немає де жити.

Про це повідомляє ТСН.ua.

Як живе місто після удару

Смілива молодь міста Покровськ продовжує робити каву і годувати людей хотдогами.

"А що робити? Працюємо, боремося, щоб усе було добре. Щоб Покровськ тримався, щоб усі жили далі", – розповів юнак.

За словами працівників кав'ярні, які були на роботі у момент обстрілу, прилетіло двічі. Перший раз не сильно, а другий раз – дуже сильно.

"Все добре. Ми не закінчили працювати. Ось коли другий раз прилетіло і все тут повилітало, тоді закінчили", – зауважили вони.

Обстріл припав на центр міста, де розташовані житлові будинки, магазини, готель, піцерія тощо. Усе це зруйновано вщент. Російські терористи цинічно знищили черговий дитячий майданчик.

Дитячий майданчик у Покровську / Фото Наталії Нагорної

Як зазначає кореспондентка, люди, котрі приходять на місце удару, переважно поранені. Ракети "Іскандер" пустили з інтервалом, щоб зашкодити якомога більшій кількості людей, які прийдуть на порятунок. Уламки валяються майже всюди.

Символічно, що синьо-жовтий стяг вистояв ворожу атаку. Він продовжив незламно майоріти на місці удару.

Прапор на місці обстрілу / Фото Наталії Нагорної

Що відомо про атаку

Ввечері 7 серпня російські війська атакували Покровськ, що на Донеччині. Кількість поранених сягнула 88 людей, ще 7 – загинули.

МВС України оприлюднило моторошні наслідки ракетного обстрілу Покровська на Донеччині.

У Раді Європи засудили удар росіян по Покровську. "Я найрішучішим чином засуджую російську атаку на готель та квартири в Покровську. Ці злочини не повинні залишитися безкарними", – зауважила генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.

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